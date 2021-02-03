MLB／曾在日職暴打冰箱報銷 DeNA洋投回鍋遊騎兵

聯合新聞網 / 綜合報導
德州遊騎兵宣布以小聯盟約簽下前日職橫濱DeNA海灣之星右投培頓，其中附帶春訓邀請。 維基 ぽこ太郎 CC2.0授權
德州遊騎兵宣布以小聯盟約簽下前日職橫濱DeNA海灣之星右投培頓，其中附帶春訓邀請。 維基 ぽこ太郎 CC2.0授權

據《MLBTR》報導，德州遊騎兵宣布以小聯盟約簽下右投培頓（Spencer Patton），其中附帶春訓邀請。

事實上這是培頓第二次加入遊騎兵隊，他曾在2014-15年為其效力，而2016年加入小熊，總計3年的大聯盟資歷合計繳出54.2局、防禦率6.26、三振率23.7%、保送率11.4%的成績單。

在經歷跌跌撞撞的大聯盟時期，培頓改為日職橫濱DeNA海灣之星隊效力，4個賽季共投205.2局、防禦率3.68，收下101個中繼點，7次救援成功，在2020賽季他不若過去穩健，僅繳出4.92防禦率，然而在休賽季還是收到大聯盟與日職各隊的邀請，最後選擇回歸遊騎兵。

值得一提的是，培頓曾在2019年賽季鬧出笑話，他在一場對陣巨人的比賽當中，因不滿主審判決導致他救援失敗，下場時爆打休息室冰箱導致右手骨折提前報銷，後續還被罰了500萬日圓，而他在去年8月27日獲得單日最有價值選手時，當天的禮品贊助商還提供了冰箱作為獎品。

冰箱 骨折

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