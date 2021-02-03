MLB／洛磯老闆否認要重建 亞瑞納多想長留紅雀

亞瑞納多（Nolan Arenado）交易案正式塵埃落定，看到這筆交易成立，兩邊球迷的反應宛若天堂與地獄，美媒《ESPN》訪問兩方回應，洛磯老闆否認交易是為了重建，而主角亞瑞納多則表態願長留聖路易。

紅雀總經理莫札里亞克（John Mozeliak）表示，「我在過去幾週都會感到噁心想吐，深怕這筆交易最後告吹。」、「有了亞瑞納多的加入，我們從好的球隊變成很棒的球隊。」

亞瑞納多透過遠端受訪表示，「當我與洛磯隊簽下延長合約時，我想我會在這待到生涯結束。」、「我沒有其他的意思，但過去幾年的確很艱辛。」他的失望來自於洛磯隊在與他簽下8年合約後，卻無法打造一支具有競爭力的球隊。

其實此筆交易案在上個禮拜就幾乎敲定，只差大聯盟和球員工會同意，然而洛磯獲得的球員最後以剛伯、蒙特洛（Elehuris Montero）、希兒（Mateo Gil）、路塞（Tony Locey）與桑摩斯（Jake Sommers）等5名球員拍板定案，上述沒有一位排在紅雀農場前5名，而洛磯還得倒貼紅雀5000萬美元，為了讓亞瑞納多放棄他的交易否決權，紅雀還給了他2022、23年的球員選擇權（跳脫權）。

針對是否會在未來行使跳脫權利，亞瑞納多表示，「我決定（在紅雀）留下來，這是我的目標，我計劃在這停留很長一段時間，我也曾在科羅拉多這麼隊球迷說過，那是我的真心話，我從未想要使用（球員選擇權）。」

另一方面，洛磯隊老闆孟佛特（Dick Monfort）在交易正式完成後也無奈表示，「我自己也是洛磯隊球迷，我知道他們的（球迷）感受，當我兩年前與亞瑞納多簽下延長合約，也希望能把他最後的生涯留在科羅拉多，但總有些事會改變。」

洛磯隊未曾在亞瑞納多的帶領下贏得分區冠軍，不過於2017、18兩年以外卡之姿闖進就賽，只是2019後開始走下坡，當季戰績是不到五成的71勝91敗，自那刻起，亞瑞納多主動要求被交易，球團才開始把這位主砲放上交易檯面。

針對記者詢問他們是否選擇重建？洛磯總經理布瑞迪奇（Jeff Bridich）則表示，「重建有分各種不同層級，現況顯然還不是徹底打掉重練的時候，因為如果是那樣，某些球員早就被交易了。」

而布瑞迪奇口中的「某些球員」不免俗讓人聯想到陣中另一位明星球員史托瑞（Trevor Story），他則表示，「史托瑞與亞瑞納多的狀況不一樣，我當然希望他能長期擔任我們的游擊手，但取決於交易截止日、開季日期、甚至疫情的關係，我無法預測未來還會發生什麼事。」

孟佛特則表示，「我們還是很有天賦的球隊，他們是為了競爭而打造的，現在已經是時候該邁向下一步。」他所指的是洛磯的投手輪值，相信他們將是未來球隊核心，包含馬奎茲(German Marquez)是聯盟中最被低估的投手；弗里蘭(Kyle Freeland)在2018年曾高居國聯塞揚票選第4，儘管2019年出現撞牆期，但去年又有觸底反彈；至於葛雷(Jon Gray)則有前段輪值的潛力，過去幾年也是輪值要角，只是因傷勢影響了2020球季表現。

「我們已有堅強的輪值，總經理布瑞迪奇做的很棒，這些年輕投手還有好幾年才會進入自由市場，我們隊史不曾有過如此棒的投手陣容」，孟佛特補充說明。

值得一提的是記者尖銳詢問他與布瑞迪奇是否該自請下台，孟佛特幽默回應：「我只考慮過開除自己，布瑞迪奇從不在我的清單內！」