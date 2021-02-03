MLB／昔日交易大獲全勝 光芒1年約簽回前王牌阿契爾

投手阿契爾（Chris Archer）「回娘家」，根據多家美國媒體報導，光芒隊以1年650萬美元（約台幣1.8億元）的合約簽下昔日王牌，不過體檢結果未出爐，球隊尚未證實。

阿契爾生涯從光芒隊起步，2012年升上大聯盟，兩度入選明星賽，2018年成為交易對象時吸引不少球隊詢價，最終由海盜隊出線，事後看來結果大不同。

當時光芒從海盜隊換來的三名球員中，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）成為新任王牌投手，米道斯（Austin Meadows）在2019年入選明星賽，兩人幫助光芒隊在去年球季重返世界大賽，巴耶茲（Shane Baz）也排進今年百大新秀榜第90名。

亞契在2018年季中前往海盜隊後，僅投了1年半，出賽33場，投了172局，成績是6勝12敗，防禦率4.92，去年更因胸廓出口症候群進行手術，整季報銷，海盜隊也決定不執行今年1100萬美元的合約，以25萬美元買斷。