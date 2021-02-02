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MLB／球員工會強力拒絕延後開季 4月2日準時開戰？
球員工會拒絕新球季延後一個月開打，大聯盟官方尊重勞方決定，從目前跡象看來，本季賽事有機會在4月2日準時開打。
大聯盟今年賽事早就決定4月2日開打，但新冠肺炎疫情重創美國，尤其不少球隊春訓的亞歷桑納州疫情不輕，大聯盟官方日前正式向球員工會提出新球季方案，希望春訓、開季時間延後一個月，球季賽從162場減為154場，球員可領全額薪資。
其他內容包括晉級季後賽球隊擴編成14隊、維持去年採用的國聯指定打擊制、雙重賽7局制、延長賽突破僵局制。
官方有意把今年開季時間延至4月29日，球員工會開會討論後，今天正式向大聯盟回絕相關提案，雙方仍需進一步溝通。
大聯盟去年球季賽因為疫情延至7月23日開打，離前年世界大賽第七戰結束，相隔長達266天，寫下史上球季停頓最久紀錄，各隊只打60場球季賽就收工，球員只領到原定薪水的37%。
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