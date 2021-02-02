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MLB／洛磯送走亞瑞納多 猛威爾安慰球迷反被虧

聯合新聞網 / 綜合報導
獅隊洋投猛威爾安慰洛磯球迷反被虧。 黃義書
獅隊洋投猛威爾安慰洛磯球迷反被虧。 黃義書

隨著亞瑞納多（Nolan Arenado）的交易案正式塵埃落定，洛磯隊官方推特難掩失落，在發布交易完成後，連曾待過洛磯的統一獅隊先發投手猛威爾都在下方想留言安慰失望的洛磯球迷。

洛磯隊在2019年與亞瑞納多簽下8年2.6億美元的延長合約，不過近年戰績仍不見起色，終究還是沒能留下這位當家球星，今天總算拍板定案，紅雀推特在消息確定後開心發文寫下，「等待是值得的」。反觀洛磯方面，小編一句「交易完成了」，難過心境表露無遺。

統一獅洋投猛威爾在曾於2019年短暫效力洛磯，看到亞瑞納多的離開忍不住留言表示，「還是有很多值得興奮的！洛磯球迷別灰心，抬頭挺胸面對這個球季。」不過隨後就引來洛磯球迷吐槽，「他們應該已經心灰意冷了，事實上球隊還貼了5千萬的現金呢。」猛威爾也只能自嘲，表示在此刻想要安慰洛磯球迷，真的不是很好的時機。

猛威爾去年例行賽繳出4勝3負防禦率2.93的佳績，季後賽先發2場，在G6背水一戰繳出7局失1分的優質好投，無庸置疑是統一獅奪冠的重要功臣，去年休賽季與統一完成續約，並在上個月26日偕同新婚妻子搭機抵台，入住球隊安排的防疫飯店，預計結束隔離後向球隊報到。

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