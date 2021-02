MLB／洛磯送走亞瑞納多 猛威爾安慰球迷反被虧

隨著亞瑞納多(Nolan Arenado)的交易案正式塵埃落定,洛磯隊官方推特難掩失落,在發布交易完成後,連曾待過洛磯的統一獅隊先發投手猛威爾都在下方想留言安慰失望的洛磯球迷。

Lots to be excited about! Roxs never say die. Keep your heads up and get after it this year! 🔥👍👊♥️