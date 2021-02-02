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MLB／又想改造金鶯投手？ 天使交易來先發卡布

聯合新聞網 / 綜合報導
有了成功改造邦迪的先例，天使再向金鶯換來先發投手卡布（Alex Cobb）。 歐新社
有了成功改造邦迪的先例，天使再向金鶯換來先發投手卡布（Alex Cobb）。 歐新社

天使隊發動交易，據《The Athletic》作家康諾利（Dan Connolly）表示，天使將二壘手瓊斯（Jahmai Jones）送至金鶯，換取還剩一年合約的先發投手卡布（Alex Cobb）。

卡布在2018年與金鶯簽下4年5700萬美元合約，全隊僅次於戴維斯（Chris Davis）的1700萬美元，不過卡布身披金鶯戰袍的3個賽季表現並不及格，41場先發繳出7勝22敗、防禦率5.10，據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）表示，金鶯預計會幫天使吃下至少一半的薪水

金鶯在2019年把棄將邦迪（Dylan Bundy）送至天使，沒想到在縮水賽季透過調整球種比例，找回當年球探預期的身手，繳出6勝3敗、防禦率3.29的表現，今天又透過交易得到先發投手卡布，或許也想透過改造，替他找到生涯第二春。

薪水

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