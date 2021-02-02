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MLB／派卓亞對台灣強投有一套 稱霸陳偉殷的被敲安打榜

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
派卓亞對台灣強投有一套，對戰王建民與陳偉殷打擊率都超過三成，更是陳偉殷大聯盟生涯對戰被敲最多安打的對手。 美聯社
派卓亞對台灣強投有一套，對戰王建民與陳偉殷打擊率都超過三成，更是陳偉殷大聯盟生涯對戰被敲最多安打的對手。 美聯社

紅襪37歲內野手派卓亞（Dustin Pedroia）宣布退休，他的生涯全數奉獻給紅襪，而兩大台灣投手王建民、陳偉殷的大聯盟巔峰年，都在美聯東區度過，與派卓亞的交手經驗豐富，陳偉殷生涯對戰挨了最多安打的對手，就是派卓亞。

王建民旅美生涯陸續效力過8支球隊，巔峰時期為身披洋基球衣時，自然也不乏與世仇紅襪的交手經驗，當時的紅襪兩大門神歐提茲（David Ortiz）與曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）都對他很有心得，派卓亞也不差，交手22打數敲出7安打、1轟，對戰打擊率為3成18。

陳偉殷旅美8年，分別效力金鶯與馬林魚隊4年，在金鶯時期穩健扮演球隊前段先發，生涯共面對紅襪出賽15場，派卓亞對決38打數敲出18安打，對戰打擊率高達4成74。

陳偉殷大聯盟生涯共挨1090支安打，派卓亞的18支居「貢獻榜」第一位，第二是佐布里斯特（Ben Zobrist）的16安，隆戈利亞（Evan Longoria）的12安排在第三。

派卓亞 紅襪 陳偉殷

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