MLB／亞瑞納多交易定案正式降臨紅雀 等待真的值得嗎？

亞瑞納多（Nolan Arenado）的交易案正式塵埃落定，據記者奈丁格（Bob Nightengle）報導，亞瑞納多到紅雀，而洛磯隊將獲得以剛伯（Austin Gomber）為主菜的5名新秀。

The #STLCards and #Rockies trade is official. Nolan Arenado has been traded. — Bob Nightengale (@BNightengale) February 2, 2021

其實此筆交易案在上個禮拜就幾乎敲定，只差大聯盟和球員工會同意，然而洛磯隊獲得的球員卻與當時傳出的不同，最後以剛伯、蒙特洛（Elehuris Montero）、吉兒（Mateo Gil）、路塞（Tony Locey）與桑摩斯（Jake Sommers）等5名球員拍板定案，上述沒有一位排在紅雀農場前5名，而洛磯還得倒貼紅雀5000萬美元。

亞瑞納多生涯8個賽季都在洛磯山上度過，不少球迷抱怨球團不但未善待陣中主將還將其賤賣資敵，然而數據顯示他的市場行情就是如此，亞瑞納多在素有「投手墳場」之稱的洛磯主場繳出生涯wOBA .409、wRC+ 128的優質表現，傳統數據的打擊三圍甚至是.322/.376/.609，看似暴力，然而看向其客場成績，108的wRC+其實僅略優於聯盟平均，歷年MVP等級的數據多有「靠山」灌水。

2019年亞瑞納多與洛磯隊簽下8年2億6000萬美元超大型合約，打從簽約那刻起洛磯便注定虧本，而這鍋交由紅雀來負擔未來剩餘6年、平均3200萬美元的合約，且未來他將長期面對對投手有利的紅雀主場——布希體育場（Busch Stadium），這也難怪紅雀不但沒有出到高階選秀，洛磯還得倒貼5000萬美元給他們。