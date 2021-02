MLB／亞瑞納多交易定案正式降臨紅雀 等待真的值得嗎？

亞瑞納多(Nolan Arenado)的交易案正式塵埃落定,據記者奈丁格(Bob Nightengle)報導,亞瑞納多到紅雀,而洛磯隊將獲得以剛伯(Austin Gomber)為主菜的5名新秀。

The #STLCards and #Rockies trade is official. Nolan Arenado has been traded.