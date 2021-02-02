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MLB／超新星塔提斯甩棒登電玩封面 成教士第一人

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟官方授權電玩《MLB The Show 21》發售在即，日前公布封面人物為教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。 翻攝自mlb the show 21推特照片
大聯盟官方授權電玩《MLB The Show 21》發售在即，日前公布封面人物為教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。 翻攝自mlb the show 21推特照片

大聯盟官方授權電玩《MLB The Show 21》發售在即，日前公布封面人物為教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），照片還是選自去年引起網友熱議的甩棒動作。

《MLB The Show 21》遊戲設計師羅素（Ramone Russell）表示，雖然2020年球季跟往年不太一樣，但這些新星用實力與激情對外界展現了自己，他們在比賽中跳舞、甩棒帶來激情，沒有人比塔提斯更適合擔任《MLB The Show 21》的封面人物。

成為自己最喜愛的電玩封面人物，塔提斯直呼：「這實在太瘋狂了，夢想成真，能成為封面人物真的很棒。」而根據《the Score》指出，22歲的塔提斯不僅是最年輕，而且還是第一位出現在封面的教士球員。

《MLB The Show 21》的封面動作則是選用去年小塔提斯在與紅雀的比賽中做出的甩棒動作，但這個動作評價兩極，保守派的球迷認為這很不尊重對手，但更多人認為激情是讓棒球引起更多人關注的大好機會。

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