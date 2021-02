MLB／山本喬丹上季大爆炸 大都會仍願交易賭一把

大都會隊宣佈,向馬林魚交易來右投山本喬丹(Jordan Yamamoto),並將陣中19歲內野手波蘭柯(Federico Polanco)送往邁阿密。

#LFGM 🍎 can’t wait to get started with the @Mets !!! pic.twitter.com/iDoWRx0lSb