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MLB／山本喬丹上季大爆炸 大都會仍願交易賭一把

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會隊宣佈，向馬林魚交易來右投山本喬丹（Jordan Yamamoto）。 法新社
大都會隊宣佈，向馬林魚交易來右投山本喬丹（Jordan Yamamoto）。 法新社

大都會隊宣佈，向馬林魚交易來右投山本喬丹（Jordan Yamamoto），並將陣中19歲內野手波蘭柯（Federico Polanco）送往邁阿密

在休賽季初，大都會為了清出40人名單空位，將內野手賈西亞（Robel Garcia）指定讓渡，而馬林魚在簽下後援投手貝斯（Anthony Bass）後，也將山本喬丹放進讓渡名單。

24歲的山本喬丹在葉力奇交易案中被送到馬林魚，據《MLBTR》撰文報導，2019年的他迎來大聯盟處女秀，15場先發主投78.2局、防禦率4.46，尤其三振與保送率皆優於聯盟平均。

儘管處女秀賽季表現不俗，山本喬丹的2020賽季宛如災難，在僅11.1局的投球中狂丟23分，其中被打的27支安打中就包括8支全壘打，然而在慘澹的成績背後或許有身體因素可以解釋：他19年賽季因上臂拉傷而關機，而去年均速89.8英里也比先前足足掉了2英里。

山本喬丹或許無法對先發陣容堅強的大都會隊帶來太大的影響，預計將與日前在三方交易中、從教士轉隊來的27歲左投盧切斯（Joey Lucchesi），競爭大都會五號先發位置。

波蘭 邁阿密 西亞

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