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MLB／曾效力統一獅 天使投教遭女記者控性騷擾

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大都會隊前教頭、天使隊現任投手教練卡洛威（Mickey Callaway），捲入性騷擾風暴。 歐新社
大都會隊前教頭、天使隊現任投手教練卡洛威（Mickey Callaway），捲入性騷擾風暴。 歐新社

大都會隊前教頭、天使隊現任投手教練卡洛威（Mickey Callaway），捲入性騷擾風暴，《The Athletic》報導指出，5名女性指控在工作時遭到卡洛威的騷擾，包括不雅言論、照片，甚至在接受採訪時，以襠部靠近女記者臉部。

The Athletic兩名女性記者希洛莉（Brittany Ghiroli）、史特朗（Katie Strang）的報導中，引述5位女記者的爆料，還出示卡洛威的性騷擾簡訊截圖，內容為「我們的睡眠醫生說，裸睡對你的皮膚、睡眠會比較好，讓你完美的皮膚呼吸吧！」

有人透露，卡洛威曾發給女記者一連串的不雅訊息，並要求對方回傳裸照，且惡行從執教大都會到轉戰天使都還持續。

一位女記者表示，當卡洛威還在大都會時，曾向她提供與他喝酒就能換取內部情報的條件。

面對The Athletic的求證，卡洛威發出聲明，強調他的所有關係都是在雙方同意下，他的行為沒有對女性不敬的意圖，「我是已婚人士，我的太太對這些指控很在意。」

大都會球團表示，在卡洛威執教的第一季，已有耳聞這些事情，但未再發表近一步評論；天使隊則表示，將會嚴肅看待此事，與MLB當局進行完整調查。

卡洛威曾在2009年來台打球，以「米奇」譯名效力統一獅隊，先發11場，拿下7勝3敗、防禦率3.18。

大都會 天使 統一獅

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