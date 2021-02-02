聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／名人堂球星回歸勇士 瓊斯將任隊內打擊顧問
名人堂球星瓊斯（Chipper Jones）將回歸熟悉的球隊亞特蘭大勇士，據《ESPN》報導，他將以兼職身份擔任隊內打擊顧問一職。
#Braves Hire @RealCJ10 for Part-Time Role on Major League Coaching Staff: pic.twitter.com/JAeSo13Spe— Atlanta Braves (@Braves) February 1, 2021
48歲的瓊斯生涯19年都獻給勇士隊，他在2018年首次取得名人堂票選資格就入選，先前曾任隊內棒球機構特助，也曾於ESPN擔任播報員，而這是自2012年瓊斯退休以來，再次於大聯盟球場現身。
瓊斯過去是勇士的看板球星，累積出賽2499場，敲出468轟，平均打擊三圍.303 / .401 / .529，入選過8次明星賽，在1999年獲得國聯MVP，1999年、2000年獲得銀棒獎，他也是歷史唯一一位，左右開弓的打者，卻能在生涯繳出三成以上打擊率、並敲出400轟以上的球員。
瓊斯屆時將會與打擊教練塞澤（Kevin Seitzer）、助理打擊教練卡斯楚（Jose Castro）、馬格蘭尼斯（Bobby Magallanes）一起合作，並會參與部分勇士春訓。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言