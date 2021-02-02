MLB／名人堂球星回歸勇士 瓊斯將任隊內打擊顧問

名人堂球星瓊斯（Chipper Jones）將回歸熟悉的球隊亞特蘭大勇士，據《ESPN》報導，他將以兼職身份擔任隊內打擊顧問一職。

48歲的瓊斯生涯19年都獻給勇士隊，他在2018年首次取得名人堂票選資格就入選，先前曾任隊內棒球機構特助，也曾於ESPN擔任播報員，而這是自2012年瓊斯退休以來，再次於大聯盟球場現身。

瓊斯過去是勇士的看板球星，累積出賽2499場，敲出468轟，平均打擊三圍.303 / .401 / .529，入選過8次明星賽，在1999年獲得國聯MVP，1999年、2000年獲得銀棒獎，他也是歷史唯一一位，左右開弓的打者，卻能在生涯繳出三成以上打擊率、並敲出400轟以上的球員。

瓊斯屆時將會與打擊教練塞澤（Kevin Seitzer）、助理打擊教練卡斯楚（Jose Castro）、馬格蘭尼斯（Bobby Magallanes）一起合作，並會參與部分勇士春訓。