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MLB／突破0%機率復出9場已感恩 派卓亞對馬恰多無怨
2017年4月與金鶯隊的一場比賽，讓紅襪隊內野手派卓亞（Dustin Pedroia）的生涯急轉直下，他終在今天宣布退休、放棄重返賽場的念頭，談到當年一腳對他帶來棒球生涯致命傷勢的馬恰多（Manny Machado），他已無任何怨懟。
遭馬恰多滑壘剷傷膝蓋後，派卓亞長年陷於手術、復健的循環中，2018、2019年合計只在大聯盟出賽9場，今天宣布結束球員生涯，外界當然也問到他對馬恰多是否有怨。
派卓亞回應，「我已經不為任何事情感到沮喪了，那個play也可能會發生在我的菜鳥年，當你守二壘、像我這樣防守，踩在壘包上直到確定能不能將球接進手套的最後一刻，這樣的狀況就可能發生。」
派卓亞回想當時這記守備，他認為有完成雙殺的些微機會，自己也有辦法辦到，「但很不幸的，我在錯誤的位置遇上了他，事情就這樣發生了。」
派卓亞表示，現在回頭來看這個傷勢對自己的影響，以及防護團隊為了幫助他延續生涯所做的努力，他現在的心情很平靜，「我確實曾回到場上，當9成的醫生說我回到場上機率是0時，我回來打了9場比賽，我為此感到驕傲。」
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