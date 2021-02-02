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MLB／「再也跑不動了」 紅襪小巨人派卓亞宣布退休

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
37歲紅襪內野手派卓亞今天宣布退休，14年紅襪生涯畫下句點。 美聯社
37歲紅襪內野手派卓亞今天宣布退休，14年紅襪生涯畫下句點。 美聯社

「我再也跑不動了。」膝蓋的反覆傷勢，歷時超過2年沒有進展，37歲紅襪內野手派卓亞（Dustin Pedroia）心裡已經有底，「生理條件上，我已經不可能繼續打球了。」他在今天宣布退休，14年紅襪生涯畫下句點。

派卓亞握有2枚世界大賽冠軍戒指（2007、2013）、4座金手套、1座銀棒獎，2007年摘下美聯年度最佳新人，隔年再收美聯年度最有價值球員，2017年在一次守備遭馬恰多（Ｍanny Machado）剷傷膝蓋後，為他的生涯帶來重創。

派卓亞近年反覆因膝蓋傷勢進廠大修，每一次的「我將復出」都成為另一次失落，2018、2019年合計只在大聯盟出賽9場，終在今天發表退休聲明。

「對我來說，波士頓紅襪就是一切，我在這裡成家，我的孩子在波士頓出生。」派卓亞表示，「每一天早上醒來，我都希望找出方法幫助我們的球隊贏球，我想在最棒的球迷、最棒的城市面前做到這件事。」

「現在，我再也跑不到了，這很好，因為我不再需要跑了。」派卓亞說道。

「防護員一路的協助，以及醫生和每個人，我為你們深感驕傲，但在膝蓋手術之後，現在生理條件上已經不可能讓我繼續打球了。」派卓亞坦言，自己早已明瞭這件事，而球隊一直引領自己在確定的方向前進、試著變得更好，現在他決定退役，「我才37歲，我的人生還有好長一段路要走。」

派卓亞回憶決定退休的關鍵，他回想在2020年1月時，自己仍朝復出賽場的目標在持續訓練，但某一天早上醒來，他的膝蓋腫脹，他去看了醫生，「所有事情就像從這裡炸開來。」此後的復健生涯，不再是為了棒球而展開，「我只希望能陪我的孩子玩，想過正常的生活。」

2004年選秀第二輪披上紅襪球衣，派卓亞生涯共為紅襪出賽1512場，繳出2成99打擊率、1805支安打、140轟、138次盜壘、725分打點和跑回922分。

紅襪退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）稱讚派卓亞，「再多言語都很難描述派卓亞，就說一件事吧！當我還在打球時，我有一天曾問過我自己，誰會讓你覺得值得花錢看他的9局比賽、想要買票進場看球？而我的答案是派卓亞。」

派卓亞 馬恰多

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