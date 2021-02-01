快訊

黃金頻位52台可望花落華視！中嘉撤件寰宇 NCC證實回應了

部桃醫感染再掀口罩購買潮？ 北市藥局：這個賣到缺貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／反疫苗示威添亂 道奇球場接種停擺

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
反疫苗群眾在道奇球場前示威，試圖說服排隊民眾放棄接種疫苗。(photo from Mikel Jollett on twitter)
反疫苗群眾在道奇球場前示威，試圖說服排隊民眾放棄接種疫苗。(photo from Mikel Jollett on twitter)

「快回頭！不要被當成實驗室裡的白老鼠！」反疫苗示威人士在作為洛杉磯疫苗中心的道奇球場外大聲疾呼，希望排隊準備接種疫苗的民眾打消念頭。而受到示威影響，道奇球場被迫關閉一小時，以防示威人士闖入，引發排隊民眾不滿。

仍不相信疫情

《BCC》報導，作為洛城疫苗接種中心的道奇球場30日聚集了大批開車前往的示威人士，他們手拿著標語牌，不斷宣稱：疫苗沒有作用、脫下口罩、疫情不存在等口號，希望排隊等著接種疫苗的民眾回家。

推特上示威者的貼文被多次轉載，他們以「疫情騙局」(Scamdemic)為名發動抗爭，試圖說服群眾媒體上有關疫情的任何消息都並非事實，更毋需配合政府的口罩政策、疫苗街中等因應措施。

示威惹眾怒

《洛杉磯時報》報導，一名在隊伍裡等著接種疫苗的牙醫對示威表達強烈不滿：「我為了接種已經等了好幾個禮拜，甚至大老遠開車來到這裡。我每天要接觸很多病人，我必須讓他們和我的家人都保持安全，而接種疫苗是唯一的方法。」

儘管洛杉磯警方表示，沒有民眾因為示威而影響接種的權益，但抗爭仍然讓防疫工作停擺了一小時。對於確診數超過320萬、每1000個州內居民就有一人因疫死亡的加州來說，防疫工作除了政府支持，也需要民眾的共同配合，才能戰勝這場抗「疫」戰爭。

【更多精采內容，詳見

道奇

延伸閱讀

服從國際法規則 以色列批准支援巴勒斯坦新冠疫苗

疫苗推廣和採購一樣重要 澳接種計畫耗資1330億

疫苗短缺！德國擬使用中國疫苗

面對疫情疫苗假訊息 蘇揆：以防疫中心發布為主

相關新聞

金匠、木匠火力不足 紅雀換來亞瑞納多大升級

這幾個月以來國聯中區各隊幾乎都在冬眠，就像知名小道消息網站MLB Trade Rumor所說的：「都一心一意只想減少開銷而削弱自己，而非努力打造一隻常勝軍」，這時終於有一隻球隊清醒了。前年拿下分區冠軍

MLB／反疫苗示威添亂 道奇球場接種停擺

「快回頭！不要被當成實驗室裡的白老鼠！」反疫苗示威人士在作為洛杉磯疫苗中心的道奇球場外大聲疾呼，希望排隊準備接種疫苗的民眾打消念頭。而受到示威影響，道奇球場被迫關閉一小時，以防示威人士闖入，引發排隊民

MLB／聯盟提出例行賽縮減為154場 球員工會傾向反對

根據《ESPN》消息指出，大聯盟已向球員工會提出延後春訓、開幕賽的時程，並將比賽縮減為154場，而先前雙方一直在討論的全面DH制、季後賽擴編也將一併延續。 《ESPN》指出，根據聯盟相關人士

MLB／去年薪資大砍63% 球員不想延後開季

新冠肺炎疫情重創美國，大聯盟官方已向球員工會提出新球季方案，希望開季時間延後一個月，球季賽減為154場，但球員可領全額薪...

MLB／奪冠老臣將離開球隊？ 洋基總管曖昧不明

洋基休賽季期間極力控制團隊薪資，也讓許多人認為37歲的老將賈納（Brett Gardner）有望重披條紋衫，但至今仍沒有下文，近日洋基總管凱許曼(Brain Cashman)接受訪問，談到是否簽回賈納時顯得曖昧不明。

MLB／曾讓台灣主播爆粗口 葛瑞格里歐斯2年約回歸費城人

費城人隊宣佈以2年2800萬美元的合約帶回陣中游擊手葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius)，據《USA Today》記者奈丁格（Bob Nightengale）報導，此合約包含延遲付款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。