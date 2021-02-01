MLB／反疫苗示威添亂 道奇球場接種停擺

「快回頭！不要被當成實驗室裡的白老鼠！」反疫苗示威人士在作為洛杉磯疫苗中心的道奇球場外大聲疾呼，希望排隊準備接種疫苗的民眾打消念頭。而受到示威影響，道奇球場被迫關閉一小時，以防示威人士闖入，引發排隊民眾不滿。

仍不相信疫情

《BCC》報導，作為洛城疫苗接種中心的道奇球場30日聚集了大批開車前往的示威人士，他們手拿著標語牌，不斷宣稱：疫苗沒有作用、脫下口罩、疫情不存在等口號，希望排隊等著接種疫苗的民眾回家。

推特上示威者的貼文被多次轉載，他們以「疫情騙局」(Scamdemic)為名發動抗爭，試圖說服群眾媒體上有關疫情的任何消息都並非事實，更毋需配合政府的口罩政策、疫苗街中等因應措施。

示威惹眾怒

《洛杉磯時報》報導，一名在隊伍裡等著接種疫苗的牙醫對示威表達強烈不滿：「我為了接種已經等了好幾個禮拜，甚至大老遠開車來到這裡。我每天要接觸很多病人，我必須讓他們和我的家人都保持安全，而接種疫苗是唯一的方法。」

儘管洛杉磯警方表示，沒有民眾因為示威而影響接種的權益，但抗爭仍然讓防疫工作停擺了一小時。對於確診數超過320萬、每1000個州內居民就有一人因疫死亡的加州來說，防疫工作除了政府支持，也需要民眾的共同配合，才能戰勝這場抗「疫」戰爭。

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