MLB／去年薪資大砍63% 球員不想延後開季

新冠肺炎疫情重創美國，大聯盟官方已向球員工會提出新球季方案，希望開季時間延後一個月，球季賽減為154場，但球員可領全額薪資；一般認為，球員工會將會拒絕，堅持4月2日準時開季，最大重點就是擔心薪資再度生變。

大聯盟去年原定162場球季賽，受到疫情影響只打60場，球員按照場次領薪，只領到原定身價的37%，所有人遭「大砍」63%，幾乎少了2/3薪水；今年就算疫情未有好轉跡象，球員工會還是希望按照表定行程，本月中旬展開春訓、四月初正式開季，以免收入又生變。

大聯盟官方目前提出的方案，希望春訓延後一個月，球季賽也從162場小減為154場，晉級季後賽球隊擴編成14隊，也維持去年採用的國聯指定打擊制、雙重賽7局制、延長賽突破僵局制。

儘管如此，大聯盟各隊春訓報到已倒數計時，球員到了春訓基地後，除了練球也有個人商業活動；球員工會目前正在討論官方提出的方案，雙方還未正式協商，但工會基於球員薪資保障，堅持四月初開季的態度應不會改變，最快明天就會正式表態。

大聯盟官方打算開季延後一個月，也希望世界大賽能在十月底、最慢十一月初結束，這意謂154場球季賽必須在五個月內消化完畢，如何安排雙重賽、補賽都有一些問題，球員工會擔心官方減少場次、球季再度縮水，球員的薪資又遭殃，當然想要4月初開戰。