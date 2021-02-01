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MLB／聯盟提出例行賽縮減為154場 球員工會傾向反對
根據《ESPN》消息指出，大聯盟已向球員工會提出延後春訓、開幕賽的時程，並將比賽縮減為154場，而先前雙方一直在討論的全面DH制、季後賽擴編也將一併延續。
《ESPN》指出，根據聯盟相關人士表示，大聯盟希望延遲賽季是出自於疫情考量，春訓所在地亞利桑那州已成為全美疫情最嚴重的地方之一，而當地衛生官員也認為，亞利桑那州的疫情狀況將在三、四月分減緩。
而大聯盟因此向球員工會提出將春訓暫緩至3月下旬展開，4月分下旬開始例行賽賽程，總共將進行154場比賽，也將會支付162場的全額薪水，兩邊所提議的全面DH制、季後賽擴編也包含在列。
不過球員工會相關人士指出，工會仍對延遲賽季開打感到隱憂，球員們也認為春訓延後將使他們調整不易，也不願擴編季後賽，球員工會同意該提案的機率可能很小。
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