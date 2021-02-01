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MLB／奪冠老臣將離開球隊？ 洋基總管曖昧不明

聯合新聞網 / 綜合報導
效力洋基13載的賈納（Brett Gardner），2009年曾隨著球隊奪下冠軍，如今能否重回紐約仍是未知數。 美聯社。
效力洋基13載的賈納（Brett Gardner），2009年曾隨著球隊奪下冠軍，如今能否重回紐約仍是未知數。 美聯社。

洋基休賽季期間極力控制團隊薪資，也讓許多人認為37歲的老將賈納（Brett Gardner）有望重披條紋衫，但至今仍沒有下文，近日洋基總管凱許曼(Brain Cashman)接受訪問，談到是否簽回賈納時顯得曖昧不明。

洋基季末拒絕執行賈納1000萬美元的合約選擇權，但仍有望以低價重返洋基，但雙方遲遲未採取行動，而凱許曼接受日前接受訪問則表示，「一直以來，我都是賈納的粉絲，而他也在洋基有很棒的表現，他的職業生涯仍未結束，我們仍保有與他續約的可能性。」

備受洋基期待的外野手佛雷瑟（Clint Frazier）去年打出亮眼賽季，開季有望成為搶下先發外野手位置，而陶克曼（Mike Tauchman）預計將成為第四號外野手，也壓縮了年紀漸長的賈納發揮空間，在凱許曼態度不明的情況下，這位奪冠老臣能否續留洋基仍是未知數。

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