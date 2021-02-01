金匠、木匠火力不足 紅雀換來亞瑞納多大升級

這幾個月以來國聯中區各隊幾乎都在冬眠，就像知名小道消息網站MLB Trade Rumor所說的：「都一心一意只想減少開銷而削弱自己，而非努力打造一隻常勝軍」，這時終於有一隻球隊清醒了。前年拿下分區冠軍、去年也拿到一張外卡而且已經連續13季勝率超過五成的紅雀這才發現，就在這個眾人皆擺爛的分區之中，他們擁有最好的體質，只差一個重磅交易就可以輕鬆拿下分區冠軍與另一張季後賽門票。既然如此何樂而不為？於是他們又一次找上每年固定要談談交易的下家——洛磯隊。

事實上紅雀早已肖想盤來洛磯明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）不知多少年，只因礙於要價跟亞瑞納多的超級肥約才一直未能談成。幸運的是，今年的洛磯比任何球隊都更想省錢更不想贏，唯一盤算就是要把兩大主將亞瑞納多及史托瑞（Trevor Story）交易出去。於是乎一個願打，一個願挨。根據最新消息，即將送出亞瑞納多的洛磯不但拿不到任何一位重要新秀，還得再補貼紅雀5000萬美元。難怪運動畫刊記者直呼這根本是一場「洛磯山大劫案」。

當然交易來亞瑞納多並非毫無風險，畢竟他去年才剛因肩傷打出生涯最差一季，打擊三圍分別只有.253/.303/.434。而且亞瑞納多四月就將滿30歲，即便他的表現短時間之內可能回升，未來也勢必隨著年齡逐步下滑。當然更重要的是在走下洛磯山這「打者天堂」後，亞瑞納多生涯OPS高達.890、但客場只有.793的打擊火力將因此降低多少？

山頂上打球飛不停，山腳下玩呢？這是亞瑞納多目前最受到球迷懷疑的地方。 2018 Topps 球員卡

然而這一切相信都已在紅雀高層的計算之中。因為這不是他們第一次找來在高海拔稱雄的洛磯球星——而且前兩次都收到良好效果。去年剛入選名人堂的洛磯MVP外野手沃克（Larry Walker）生涯就是在聖路易畫下完美句點。2004年8月這位年滿37歲的老將被交易到紅雀後打擊威力分毫未減，兩年中打出高達.908的OPS，也幫助紅雀連兩季勝場達三位數外加一座國聯冠軍。時隔五年後紅雀又依樣畫葫蘆，透過跟運動家的交易找來另一位前洛磯明星外野手哈勒戴（Matt Holliday）。結果這次成效更好。自2009年哈勒戴加入後，紅雀八年之內六次打進季後賽並且在2011年捧回另一座世界大賽冠軍。而哈勒戴自己也打出高達.874的OPS而且四度入選明星賽。

有了前兩次的成功經驗，紅雀對亞瑞納多加盟自是信心十足。尤其亞瑞納多的實力不僅不遜於沃克及哈勒戴，他的過往表現甚至在兩人之上。生涯已五度入選明星賽、自新人年至今每年都獲頒三壘手金手套的亞瑞納多不但攻守俱佳是三壘位置的佼佼者，即便跟其他位置的球星相比也絲毫不落下風。自2015年至今亞瑞納多所累積的33 WAR在全聯盟也就只輸給現役最頂尖的兩大外野手楚奧特（Mike Trout）跟貝茲（Mookie Betts）。

名將哈勒戴當初從洛磯先到運動家打了半季，再轉到紅雀之後成為長期的中心打者，打擊火力僅僅稍微差了一些，但還是足夠幫助紅雀在國聯中區稱霸多年。 2015 Topps 球員卡

除此之外，先前紅雀原本只願意開給近兩年成功東山再起的韋恩萊特（Adam Wainwright）比去年更低的價碼（500萬美金），直到上週他們也終於鬆口，乖乖端出800萬合約來跟這位效力長達15年的老將續約。雖然新銳哈森（Dakota Hudson）去開韌帶重建手術今年確定無法上場，但在找回韋恩萊特後，由他與弗列爾提（Jack Flaherty）、金廣鉉以及傷後復出的馬丁尼茲（Carlos Martinez）與米克拉斯（Miles Mikolas）擔當先發，輪值陣容仍是十分齊全。至於牛棚原就是紅雀實力跟深度較佳的一塊，目前仍有以老將米勒（Andrew Miller）為首，包括加列哥斯（Giovanny Gallegos）、甘特（John Gant）及年輕好手希克斯（Jordan Hicks）以及還在養成的雷耶斯（Alex Reyes）等一干人馬足以禦敵。因此說穿了紅雀真正欠缺的就只有打擊火力的挹注。

而在亞瑞納多加入後，新一季紅雀一、三壘將由他與前年冬天加盟的另一超級球星「金匠」高史密特（Paul Goldschmidt）鎮守，有這兩大MVP候選人坐鎮（高史密特曾三度在MVP票選名列前三，亞瑞納多則是連五年擠進前八），紅雀無疑將擁有全聯盟最豪華的一三壘連線及中心打線。再加上游擊位置上有前年曾入選明星賽攻守都深受好評的迪隆（Paul DeJong），至於近兩年轉調三壘後陷入嚴重低潮的「木匠」卡本特則將回歸他過往的工具人角色，或許有機會在合約年打出繼2018年狂轟36發全壘打後的又一春。同時紅雀幾已確定會跟神主牌老捕手莫里那（Yadier Molina）再續前緣。如此一來攻守顯得十分均衡的紅雀不僅分區冠軍十拿九穩，挺進季後賽也可能大有可為。

「金匠」高史密特(左)和「木匠」卡本特(右)分別是33歲和35歲，都已不復當年勇，紅雀需要一管更年輕的大砲來強化得分能力。 2019 Topps Now 球員卡

幾個月來球員幾乎只出不進的國聯中區在小熊、紅人紛紛清倉大拍賣後，終於冒出了紅雀這隻「有意願」贏球的球隊。雖說在交易亞瑞納多後，紅雀的實力跟超級強隊道奇甚至教士仍有一定差距，但至少他們願意打破死氣沉沉的局面，試圖找回過往的榮光。而且只要能打進瞬息萬變的季後賽，一切皆有可能——就像十年前他們在世界大賽從僅差一好球就出局，卻成功起死回生演出大逆轉一樣。無論如何，紅雀的這記豪賭為新一季帶來更多看頭，絕對值得我們為之喝采。