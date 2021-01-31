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MLB／曾讓台灣主播爆粗口 葛瑞格里歐斯2年約回歸費城人

聯合新聞網 / 綜合報導
費城人隊宣佈以2年2800萬美元的合約帶回陣中游擊手葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius) 翻攝自MLB官方推特
費城人隊宣佈以2年2800萬美元的合約帶回陣中游擊手葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius) 翻攝自MLB官方推特

費城人隊宣佈以2年2800萬美元的合約帶回陣中游擊手葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius)，據《USA Today》記者奈丁格（Bob Nightengale）報導，此合約包含延遲付款。

葛瑞格里歐斯去年以1年短約被費城人簽回，而他也向大眾證明2019年的低潮只是一時的，在2020縮水賽季他打出.284/.339/.488的打擊三圍，外帶10發全壘打。

葛瑞格里歐斯與西門斯（Andrelton Simmons）、塞米恩（Marcus Semien）三人被列為是本休賽季自由市場最好的三位游擊手，隨著西門斯加入雙城、塞米恩簽約藍鳥，葛瑞格里歐斯也終於獲得三人中年限最長的2年約。

葛瑞格里歐斯生涯累積120轟、457分打點，整體攻擊指數為0.265。生涯待過紅人、響尾蛇、洋基、費城人。據《ESPN》指出，他生涯在游擊防區的守備率為0.978，這是自2012年之後，至少守800場游擊的選手中排第五高的守備率。

費城人今以2年2800萬美元續留葛瑞格里歐斯後，並把游擊手霍德（Kyle Holder）交易至紅人隊，換取現金。

此外荷蘭裔的葛瑞格里歐斯也跟中華隊很有緣，曾在2010年的洲際盃對中華隊敲出再見全壘打，也讓當時的國內主播爆粗口，也曾在2017年的經典賽從左投倪福德手中敲出追平二壘打，讓台灣一度心碎。

荷蘭 主播

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