MLB／17歲就入選百大新秀 洋基潛力小將獲評「下一個楚奧特」

洋基隊新秀多明尼奎茲(Jasson Dominguez)今年才17歲就備受球探看好,名列今年《MLB Pipeline》百大新秀排名第32,也進入了農場10大外野手的名單當中。

At 17 years old, @gonjass7 is the youngest prospect in MLB’s Top 100. 🔥 pic.twitter.com/6wd9Ae32O9