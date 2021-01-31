快訊

吳怡農2217票當選綠營北市黨部主委 未現身提4個感謝

羽球年終賽／麟洋配再退印尼傳奇 15連勝連奪3冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／17歲就入選百大新秀 洋基潛力小將獲評「下一個楚奧特」

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基隊新秀多明尼奎茲（Jasson Dominguez）今年才17歲就備受球探看好，名列今年《MLB Pipeline》百大新秀排名第32。 翻攝自MLB官方推特
洋基隊新秀多明尼奎茲（Jasson Dominguez）今年才17歲就備受球探看好，名列今年《MLB Pipeline》百大新秀排名第32。 翻攝自MLB官方推特

洋基隊新秀多明尼奎茲（Jasson Dominguez）今年才17歲就備受球探看好，名列今年《MLB Pipeline》百大新秀排名第32，也進入了農場10大外野手的名單當中。

多明尼奎茲在2019年被洋基隊以510萬美元的簽約金簽下，已經連續兩年入選百大新秀，今年也進入10大農場外野手的第八名，並被認為是這10人中天花板最高的球員。

多明尼奎茲在滿分60的球探報告中獲得打擊55、力量60、跑速65、臂力60、守備55，總體55分的超高評價，許多球探認為他有成為五拍子球員的潛力，甚至將他的模板列為傑克森（Bo Jackson）、曼托（Mickey Mantle）、 楚奧特（Mike Trout）等巨星外野手。

最大的疑慮在於去年小聯盟賽季因新冠肺炎全數取消，而多明尼奎茲也因此一場職業比賽都沒打過，球探普遍認為他還需要透過實際出賽來證明自己。

新冠肺炎

相關新聞

MLB／昔日單季11場完投強投 艾力克森捲入肇逃車禍釀2死

據美媒《KTLA5》報導，前大聯盟強投艾力克森（Scott Erickson）被南加州當地法院指控危險駕駛，起因為去年發生的一起死亡車禍，帶走2條男孩的生命。

MLB／曾讓台灣主播爆粗口 葛瑞格里歐斯2年約回歸費城人

費城人隊宣佈以2年2800萬美元的合約帶回陣中游擊手葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius)，據《USA Today》記者奈丁格（Bob Nightengale）報導，此合約包含延遲付款。

MLB／17歲就入選百大新秀 洋基潛力小將獲評「下一個楚奧特」

洋基隊新秀多明尼奎茲（Jasson Dominguez）今年才17歲就備受球探看好，名列今年《MLB Pipeline》百大新秀排名第32，也進入了農場10大外野手的名單當中。 At 17 year

MLB／田中將大也要當「油土伯」 遭前輩達比修吐槽

田中將大今(30)日將舉行加盟樂天記者會，也利用返回日職所帶來的高人氣，在推特上推廣自己新開設的個人YouTube頻道，但卻遭YouTuber「前輩」達比修有吐槽。 https://t.co/SjJ

MLB／日職投回大聯盟再添一例 軟銀左投摩爾加盟費城人

根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，本季來到軟銀並幫助球隊奪下日本一四連霸的先發左投摩爾（Matt Moore），將以1年300萬美元合約重返大聯盟費城人，日職成功投回大聯盟的選手

MLB／田中離開大聯盟真相 美媒爆料：多隊要他轉終結者

32歲的田中將大決定重返日職，令許多球迷大感意外，紛紛認為田中仍然具有在大聯盟先發的能力，但根據《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）推特指出，田中收到大聯盟球隊的報價條件當中，有球團要求他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。