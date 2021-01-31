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MLB／昔日單季11場完投強投 艾力克森捲入肇逃車禍釀2死
據美媒《KTLA5》報導，前大聯盟強投艾力克森（Scott Erickson）被南加州當地法院指控危險駕駛，起因為去年發生的一起死亡車禍，帶走2條男孩的生命。
據洛杉磯警方的調查指出，去年（2020年）9月，艾力克森與一名女性格羅斯曼（Rebecca Grossman）在街頭尬車，後者行經十字路口時，未注意到正在過馬路的一家人而迎面撞上，奪走年僅8歲和11歲的兄弟檔性命。
檢察官指控57歲的格羅斯曼謀殺、車禍致死以及肇事逃逸，將面臨最高達34年的刑期。51歲的艾力克森則依危險駕駛起訴，預計於3月中旬開庭。
艾力克森大聯盟15年生涯曾待雙城、金鶯、洋基與道奇，其中在1998年36場先發投出11次完投，生涯防禦率4.59。
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