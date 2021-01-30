MLB／日職投回大聯盟再添一例 軟銀左投摩爾加盟費城人

根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，本季來到軟銀並幫助球隊奪下日本一四連霸的先發左投摩爾（Matt Moore），將以1年300萬美元合約重返大聯盟費城人，日職成功投回大聯盟的選手再添一樁。

摩爾上回在大聯盟出賽已是2019年效力老虎之時，不過僅先發兩場就因右膝半月板撕裂而選擇提前結束球季，2019年季後軟銀遠渡重洋找上門，便以1年350萬美元達成協議，摩爾的大聯盟生涯當中屬效力光芒時最為輝煌，2013年以17勝4負、3.29防禦率入選當年全明星賽，2016年因季中交易來到巨人後表現不理想，2017年甚至吞下15敗成為國聯敗投王。

過去有許多在日職延續職業生涯的投手，繳出優異表現後獲得重返大聯盟的機會，包括曾在廣島效力的路易斯（Colby Lewis）、前坂神虎洋投佛格森(Ryan Vogelsong)及前巨人米克拉斯（Miles Mikolas），皆是投回大聯盟的代表人物。