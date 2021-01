MLB／田中離開大聯盟真相 美媒爆料：多隊要他轉終結者

32歲的田中將大決定重返日職,令許多球迷大感意外,紛紛認為田中仍然具有在大聯盟先發的能力,但根據《SNY》記者馬提諾(Andy Martino)推特指出,田中收到大聯盟球隊的報價條件當中,有球團要求他轉任終結者。

以破紀錄的9億年薪重返老東家樂天金鷲的田中將大,先前曾一心重返紐約,但仍得不到洋基高層的關愛,之後也有許多球隊也對田中提出合約,馬提諾(Andy Martino)甚至指出,田中已經收到不只一支球隊要他轉任終結者的報價,但他對這個角色並沒有太大興趣。

Masahiro Tanaka had received an inquiry from at least one MLB team about signing as a closer, but he wasn’t interested in that role.