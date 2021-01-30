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MLB／田中離開大聯盟真相 美媒爆料：多隊要他轉終結者

聯合新聞網 / 綜合報導
記者馬提諾（Andy Martino）推特指出，不只一支球隊要田中將大轉任終結者。法新社 法新社。
記者馬提諾（Andy Martino）推特指出，不只一支球隊要田中將大轉任終結者。法新社 法新社。

32歲的田中將大決定重返日職，令許多球迷大感意外，紛紛認為田中仍然具有在大聯盟先發的能力，但根據《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）推特指出，田中收到大聯盟球隊的報價條件當中，有球團要求他轉任終結者。

以破紀錄的9億年薪重返老東家樂天金鷲的田中將大，先前曾一心重返紐約，但仍得不到洋基高層的關愛，之後也有許多球隊也對田中提出合約，馬提諾（Andy Martino）甚至指出，田中已經收到不只一支球隊要他轉任終結者的報價，但他對這個角色並沒有太大興趣。

不過田中在日職生涯曾有過救援成功紀錄，最經典的仍屬2013年樂天與巨人進行的日本一第七戰，田中在球隊以3比0領先的情況下於第九局登板，最後成功收尾，讓樂天拿下自2005年成軍之後的首座日本一。

日本 紐約

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