MLB／田中離開大聯盟真相 美媒爆料：多隊要他轉終結者

田中將大今(30)日將舉行加盟樂天記者會，也利用返回日職所帶來的高人氣，在推特上推廣自己新開設的個人YouTube頻道，但卻遭YouTuber「前輩」達比修有吐槽。 https://t.co/SjJ

2021-01-30 13:17