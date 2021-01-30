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MLB／傳被洛磯送到紅雀 亞瑞納多要先放棄拒絕交易
洛磯隊明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）去年球季結束開始交易傳聞不斷，「The Athletic」記者羅森索（Ken Rosenthal）今天指出，紅雀隊有望將他交易到陣中，仍待大聯盟、球員工會同意，至少本周暫時不會成立這筆交易。
由於亞瑞納多2019年才簽下8年2.6億美元的合約，還有6年要走，羅森索表示，洛磯隊除了將亞瑞納多送到紅雀隊，還會另外附上5000萬美元，但未提及洛磯獲得的球員，這項交易至少到下周之前都不會成立。
亞瑞納多的守備功力無庸置疑，生涯八年拿下八座國聯金手套，入選過5屆明星賽，拿下過4座銀棒獎，生涯五個球季敲超過30轟，奪得三次全壘打王、兩次打點王。
去年球季結束後，亞瑞納多改披別隊戰袍的傳聞不斷，雖然成績表現夠吸引人，不過交易要成立，亞瑞納多須先放棄使用拒絕交易條款。
亞瑞納多明年可以跳脫合約，羅森索指出，交易若成立，亞瑞納多不僅能保有權利，還會增加2022年的跳脫選擇權，另外完整的拒絕交易條款也會保留。
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