MLB／創季後賽連6戰開轟紀錄 「山羊男」墨菲宣布退役

根據《ESPN》消息,現年35歲的前國聯冠軍賽MVP「山羊男」墨菲(Daniel Murphy)宣布卸下12年球員戰袍,他透過美媒《SNY》表示,「這是一趟完美的旅程,我感到非常謙卑,也很幸運讓我參與這一切。」

墨菲職業生涯曾入選3次全明星賽,待過大都會、國民、小熊以及洛磯,累積2成96打擊率、138支全壘打及735分打點,而最為人津津樂道的是2015年效力大都會時,曾在國聯冠軍賽第一戰起,連續6戰都有開轟,締造了大聯盟紀錄,不但奪下國聯冠軍賽MVP,也助大都會打進世界大賽。

2018年季後墨菲與洛磯簽下2年2400萬合約,不過成績每況愈下,兩年僅貢獻2成69打擊率、16轟及94分打點,先發位置逐漸遭取代,墨菲在去年球季結束後,因洛磯拒絕執行合約選擇權而成為自由球員,並決定在今(30)日宣布退役。

Daniel Murphy holds the record for most consecutive postseason games (6) with a HR. pic.twitter.com/nICPCwZQtH