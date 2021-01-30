MLB／創季後賽連6戰開轟紀錄 「山羊男」墨菲宣布退役

根據《ESPN》消息，現年35歲的前國聯冠軍賽MVP「山羊男」墨菲（Daniel Murphy）宣布卸下12年球員戰袍，他透過美媒《SNY》表示，「這是一趟完美的旅程，我感到非常謙卑，也很幸運讓我參與這一切。」

墨菲職業生涯曾入選3次全明星賽，待過大都會、國民、小熊以及洛磯，累積2成96打擊率、138支全壘打及735分打點，而最為人津津樂道的是2015年效力大都會時，曾在國聯冠軍賽第一戰起，連續6戰都有開轟，締造了大聯盟紀錄，不但奪下國聯冠軍賽MVP，也助大都會打進世界大賽。

2018年季後墨菲與洛磯簽下2年2400萬合約，不過成績每況愈下，兩年僅貢獻2成69打擊率、16轟及94分打點，先發位置逐漸遭取代，墨菲在去年球季結束後，因洛磯拒絕執行合約選擇權而成為自由球員，並決定在今(30)日宣布退役。