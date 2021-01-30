MLB／桑契斯不懂為何被冰 洋基總管：還需要我解釋嗎？

洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)上個月接受《ESPN》採訪時，對於在季後賽坐冷板凳仍耿耿於懷，而今日洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今(30)日也在節目中做出回應，「我想我不需要解釋。」

桑契斯發出牢騷，凱許曼則不以為意，更表示桑契斯缺乏自知之明，「我想全世界都知道桑契斯為甚麼被冰，去年他在攻守兩端都發揮不好，在季後賽關鍵時刻失去了上場機會，我不知道是否有解釋的必要，你的表現不用我說，你要嘛打得夠好，取得上場機會，要嘛就乖乖待在板凳。」

儘管話說得很重，但凱許曼表示不會因去年賽季的表現而去評價他的定位，也期待桑契斯能扭轉困境，「季後我和桑契斯進行許多溝通，我知道他擁有很高的天賦，也知道他很努力，很在乎自己的表現，我確定你們將在下賽季會看到不一樣的他。」