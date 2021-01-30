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MLB／1人價抵2人 洋基透露未簽回田中將大原因

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
凱許曼解釋，選擇簽下克魯柏加上泰隆，而非田中將大，原因就在於錢不夠啊！ 美聯社
凱許曼解釋，選擇簽下克魯柏加上泰隆，而非田中將大，原因就在於錢不夠啊！ 美聯社

洋基隊未簽回成為自由球員的日籍好手田中將大，而甘冒風險，選擇近年出賽不多的塞揚投手克魯柏（Corey Kluber）、海盜隊投手泰隆（Jameson Taillon），總經理凱許曼（Brian Cashman）的考量重點是價碼。

田中將大在洋基連續六年拿下雙位數勝投，去年在縮水球季也有3勝3敗、防禦率3.56的成績，表現十分穩定，凱許曼也感謝他對洋基的貢獻，雖然對球隊是很大的損失，但回到日職之後，對日本球界也是一大收穫。

洋基隊簽下克魯柏、泰隆來彌補田中將大離隊的損失，兩人雖有過往成績背書，不過泰隆去年完全未出賽，克魯柏也僅在大聯盟投了一場，無疑是一場豪賭。

凱許曼解釋，選擇簽下克魯柏加上泰隆，而非田中將大，原因在於，「用1人的價碼簽下2個人，可能是比較好的策略。」克魯伯本季薪水為1100萬美元，泰隆則是225萬美元，田中將大在自由市場行情估計在年薪1500萬美元左右。

克魯柏與泰隆還有傷病風險，不過凱許曼認為，重點是「盡人事」，風險固然存在，但能做的評估都已做了，只能期待一切順利，但這是值得冒的險。

對於回到日本的田中將大，凱許曼也不排除未來簽回的可能性，但最遺憾的是，2017年因為太空人隊弊案攪局，沒有讓他有機會打進世界大賽，甚至帶著冠軍頭銜回家鄉。

田中將大 克魯柏 洋基

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