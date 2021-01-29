快訊

拜登上任後台美首度交流 美官員將與經部、台積電討論車用晶片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／與薛則為最佳拍檔 國民簽下老牌捕手艾維拉

聯合新聞網 / 綜合報導
國民簽下老牌捕手艾維拉(Alex Avila)，將與塞揚強投薛則(Max Scherzer)再度合體搭檔。 美聯社
國民簽下老牌捕手艾維拉(Alex Avila)，將與塞揚強投薛則(Max Scherzer)再度合體搭檔。 美聯社

在費城人簽下瑞爾穆托(J.T. Realmuto)、莫里納(Yadier Molina)仍一心重返紅雀下，選擇不多的國民今日簽下艾維拉(Alex Avila)，與塞揚強投薛則(Max Scherzer)再度合體搭檔，也將與主戰捕手高姆斯（Yan Gomes）共同分擔捕手輪值。

艾維拉去年在雙城出賽23場，僅留下打擊率1成84、1轟的成績，不過國民陣中許多強投有跟艾維拉搭配的經驗，在老虎時期曾與薛則共組同捕搭檔出賽107場，是薛則生涯當中搭配次數最多的捕手，兩人再也熟悉不過，而艾維拉也曾與陣中另兩位強投柯賓（Patrick Corbin）及萊斯特（Jon Lester）有合作經驗。

休賽季國民積極補強，盤來前海盜強打貝爾(Josh Bell)，並陸續簽下史瓦柏（Kyle Schwarber）、萊斯特及韓德(Brad Hand)，欲擺脫去年賽季分區戰績墊底的國民展現力爭上游的決心。

相關新聞

MLB／天使退出包爾爭奪戰 原因出在前統一洋投身上

根據《洛杉磯時報》報導，天使可能將放棄追逐賽揚獎投手包爾(Trevor Bauer)，除了可能將支付豪華稅的問題外，包爾過往與前統一獅洋投，目前是天使投手教練的卡洛威（Mickey Callaway）

MLB／克魯柏盼在紐約重生 勒梅休坦承只想當洋基人

洋基休賽季簽下了前賽揚投手克魯柏（Corey Kluber)，補強先發輪值，近兩年僅出賽一局的克魯柏，表示會傾盡全力幫助洋基重返榮耀。 與洋基簽下1年1100萬美元合約的克魯柏表示，「我自認自己非常

MLB／田中為何重返日職？日媒引述美球探：受盡洋基迷折磨

樂天金鷲迎來前王牌田中將大歸來，日媒預測合約內容為2年9億日圓（約台幣2.4億元），並在第二年附帶有球員選擇權，可望在1年後重返大聯盟。 根據日媒《日刊體育》報導，洋基近7年未曾闖入世界大賽

MLB／桑契斯感謝文被日媒歪解 田中將大笑死

洋基主戰捕手桑契斯（Gary Sanchez）對於田中將大離開感到惋惜，沒想到一篇感謝文，卻因「披薩」兩字被日本媒體「歪...

MLB／與薛則為最佳拍檔 國民簽下老牌捕手艾維拉

在費城人簽下瑞爾穆托(J.T. Realmuto)、莫里納(Yadier Molina)仍一心重返紅雀下，選擇不多的國民今日簽下艾維拉(Alex Avila)，與塞揚強投薛則(Max Scherzer

MLB／女力崛起大時代 釀酒人聘請莎拉擔任小聯盟打教

近年來愈來愈多女性投入到運動產業發展，逐漸打破「棒球是男性專屬的運動」的刻板印象，去年馬林魚將伍佩琴(Kim Ng)任命為球團總經理，成為大聯盟首位華裔女總管，今年一月初紅襪則是聘請碧安卡（Bianc

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。