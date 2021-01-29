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MLB／與薛則為最佳拍檔 國民簽下老牌捕手艾維拉
在費城人簽下瑞爾穆托(J.T. Realmuto)、莫里納(Yadier Molina)仍一心重返紅雀下，選擇不多的國民今日簽下艾維拉(Alex Avila)，與塞揚強投薛則(Max Scherzer)再度合體搭檔，也將與主戰捕手高姆斯（Yan Gomes）共同分擔捕手輪值。
艾維拉去年在雙城出賽23場，僅留下打擊率1成84、1轟的成績，不過國民陣中許多強投有跟艾維拉搭配的經驗，在老虎時期曾與薛則共組同捕搭檔出賽107場，是薛則生涯當中搭配次數最多的捕手，兩人再也熟悉不過，而艾維拉也曾與陣中另兩位強投柯賓（Patrick Corbin）及萊斯特（Jon Lester）有合作經驗。
休賽季國民積極補強，盤來前海盜強打貝爾(Josh Bell)，並陸續簽下史瓦柏（Kyle Schwarber）、萊斯特及韓德(Brad Hand)，欲擺脫去年賽季分區戰績墊底的國民展現力爭上游的決心。
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