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MLB／天使退出包爾爭奪戰 原因出在前統一洋投身上

聯合新聞網 / 綜合報導
包爾(Trevor Bauer)尋求一份年薪超過3600萬美元的頂薪合約。 美聯社。
包爾(Trevor Bauer)尋求一份年薪超過3600萬美元的頂薪合約。 美聯社。

根據《洛杉磯時報》報導，天使可能將放棄追逐賽揚獎投手包爾(Trevor Bauer)，除了可能將支付豪華稅的問題外，包爾過往與前統一獅洋投，目前是天使投手教練的卡洛威（Mickey Callaway）鬧出的恩怨也是關鍵。

身為自由市場最大咖的包爾，將尋求一紙年薪超過3600萬美元的大約，讓天使高層仍在觀望，而根據《洛杉磯時報》記者瑪麗亞(Maria Torres )消息指出，包爾與現任天使投手教練卡洛威，過去在印地安人相處並不融洽。

包爾曾在2013年至2017年與卡洛威合作，而包爾一直以來是科技棒球的先驅，擅長丟擲加重球訓練，以及利用高速攝影機分析自己投球動作，不過這些卻不被遵循傳統的卡洛威看在眼裡，兩人也時常發生衝突，報導中更是聲稱，包爾與卡洛威的關係已經到了無法修復的地步。

包爾曾在2019年接受《運動畫刊》訪問提及卡洛威，「我用盡一切想讓自己變得更好，而且我比你做出更多研究，如果背後沒有可靠的數據支撐著你的理論，請不要告訴我該怎麼做。」

根據早前報導，包爾的動向受到大都會、道奇、藍鳥以及天使等隊關注，但日前傳出藍鳥總裁夏皮羅（Mark Shapiro）也決定放棄競逐包爾，這位賽揚強投有機會獎落在大都會及道奇兩支豪門球隊上。

卡洛威曾在2009年來到中職為統一獅效力，僅待半季便留下7勝3負、防禦率3.18的成績。

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