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MLB／女力崛起大時代 釀酒人聘請莎拉擔任小聯盟打教

聯合新聞網 / 綜合報導
釀酒人宣布任用莎拉(Sara Goodrum)擔任小聯盟打擊協調教練。 美聯社
釀酒人宣布任用莎拉(Sara Goodrum)擔任小聯盟打擊協調教練。 美聯社

近年來愈來愈多女性投入到運動產業發展，逐漸打破「棒球是男性專屬的運動」的刻板印象，去年馬林魚將伍佩琴(Kim Ng)任命為球團總經理，成為大聯盟首位華裔女總管，今年一月初紅襪則是聘請碧安卡（Bianca Smith）擔任小聯盟教練，更是第一位在聯盟任教的女性黑人教練。

而釀酒人也順應時代潮流，宣布任用莎拉(Sara Goodrum)擔任小聯盟打擊協調教練，年僅27歲的莎拉過往是女子壘球員出身，並在猶他大學取得運動及運動科學的雙碩士學位，而身為棒球迷的她起初並沒有對球員發展感到興趣，直到以運動科學實習生的身分進入釀酒人後，才逐漸培養出樂趣。

莎拉在釀酒人體系服務4年，直到今年才被正式任命為小聯盟打擊協調教練，將負責旗下球員打擊的調整及規劃，莎拉表示：「令我大開眼界的是，現在球員根本不會管他們的教練性別，如果你能為他們提供良好指導，幫助他們順利前往大聯盟追夢，他們不會在乎你的性別。」

「對我來說，我目前著重在如何提升自己的能力，因為我將要面對面指導球員，是否能為他們提供實質幫助，是我目前最重要的課題。」

值得一提的是，碧安卡也轉發推特恭賀莎拉！

男性 實習 華裔

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