MLB／女力崛起大時代 釀酒人聘請莎拉擔任小聯盟打教

近年來愈來愈多女性投入到運動產業發展,逐漸打破「棒球是男性專屬的運動」的刻板印象,去年馬林魚將伍佩琴(Kim Ng)任命為球團總經理,成為大聯盟首位華裔女總管,今年一月初紅襪則是聘請碧安卡(Bianca Smith)擔任小聯盟教練,更是第一位在聯盟任教的女性黑人教練。

而釀酒人也順應時代潮流,宣布任用莎拉(Sara Goodrum)擔任小聯盟打擊協調教練,年僅27歲的莎拉過往是女子壘球員出身,並在猶他大學取得運動及運動科學的雙碩士學位,而身為棒球迷的她起初並沒有對球員發展感到興趣,直到以運動科學實習生的身分進入釀酒人後,才逐漸培養出樂趣。

Significant news from the Brewers: They have promoted Sara Goodrum to Minor League hitting coordinator, making her the first woman in baseball history to serve in that role. Her official title is Coordinator - Hitting Development Initiatives.