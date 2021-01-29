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MLB／頂級游擊手身價下跌 美媒揭因：明年有更多大咖
休賽季受到疫情影響，自由市場發展緩慢，許多聯盟頂級游擊手如塞米恩（Marcus Semien）、西門斯（Andrelton Simmons）及葛維斯（Freddy Galvis），直至日前才尋得落腳處，不過卻得屈就於簽下1年合約，有美媒表示，不光只是疫情影響合約內容，最主要原因為各隊都將目光投向明年自由市場，將有更多游擊好物可供選擇。
美媒《運動畫刊》報導，明年賽季自由市場將有更多明星游擊手投入，包含尚未簽下長約的林多(Francisco Lindor)、席格(Corey Seager)、史托瑞（Trevor Story）、貝茲(Javier Baez)以及柯瑞亞（Carlos Correa），許多大市場球隊並不急著在本賽季補強游擊防區，也讓許多在今年合約到期的游擊手身價下跌。
紅襪波賈茲(Xander Bogaerts)在2019年簽下6年1億2000萬美元合約，平均年薪為2000萬美元，為目前最高年薪的游擊手，根據《運動畫刊》預測，上述5位皆有機會超車波賈茲的年薪。
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