MLB／在洋基7年有好人緣 眾隊友為田中獻誠摯祝福

日籍強投田中將大日前轉戰老東家東北樂天金鷲,披上條紋戰袍7年,田中留下78勝64負、3.74防禦率,連續6個賽季拿下雙位數勝投,確定離開洋基後,前隊友們也紛紛向田中表達祝福之意。

休賽季與洋基簽下6年9000萬合約的勒梅休(DJ LeMahieu)在受訪時表示,「我很高興田中能返回家鄉,同時也對他離開洋基感到失望,他是一位很棒的隊友,在洋基有著很大的影響力,我會繼續關注他的,希望他能再次取得成功。」

自2016年升上大聯盟以來,為田中接下超過千顆球的捕手桑契斯(Gary Sanchez)也在推特上發文祝福田中,「謝謝你所做的一切,所有球員、教練及球迷都會心存感激,我會很想你的,披薩(桑契斯對田中的暱稱,源自於兩人合拍的廣告)!」

Thank you for everything @t_masahiro18. All players, coaches and fans should be thankful for your work. Will miss you. "Pizza!!!" pic.twitter.com/kdWYFfaBUD