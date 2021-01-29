MLB／在洋基7年有好人緣 眾隊友為田中獻誠摯祝福

日籍強投田中將大日前轉戰老東家東北樂天金鷲，披上條紋戰袍7年，田中留下78勝64負、3.74防禦率，連續6個賽季拿下雙位數勝投，確定離開洋基後，前隊友們也紛紛向田中表達祝福之意。

休賽季與洋基簽下6年9000萬合約的勒梅休(DJ LeMahieu)在受訪時表示，「我很高興田中能返回家鄉，同時也對他離開洋基感到失望，他是一位很棒的隊友，在洋基有著很大的影響力，我會繼續關注他的，希望他能再次取得成功。」

自2016年升上大聯盟以來，為田中接下超過千顆球的捕手桑契斯(Gary Sanchez)也在推特上發文祝福田中，「謝謝你所做的一切，所有球員、教練及球迷都會心存感激，我會很想你的，披薩(桑契斯對田中的暱稱，源自於兩人合拍的廣告)！」

Thank you for everything @t_masahiro18. All players, coaches and fans should be thankful for your work. Will miss you. "Pizza!!!" pic.twitter.com/kdWYFfaBUD — Gary Sanchez (@ElGarySanchez) January 28, 2021

洋基後援投手塞沙（Luis Cessa）也在推特發文送上真摯祝福，寫著「我們會想念你的，田中桑」、而先發投手塞維里諾（Luis Severino）也轉推了田中貼文。