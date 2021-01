MLB／桑契斯感謝文被日媒歪解 田中將大笑死

洋基主戰捕手桑契斯(Gary Sanchez)對於田中將大離開感到惋惜,沒想到一篇感謝文,卻因「披薩」兩字被日本媒體「歪解」,讓田中將大本人笑個不停。

田中將大昨天確定以2年、年薪9億日圓的合約重回日本職棒樂天金鷲隊,結束在洋基隊的7年美職生涯,洋基隊友們紛紛表達不捨之情。

其中捕手桑契斯在推特發文表示:「謝謝你所做的一切田中將大,所有球員、教練以及球迷都應該感謝你的付出。我會想念你的,披薩!」

Thank you for everything @t_masahiro18. All players, coaches and fans should be thankful for your work. Will miss you. "Pizza!!!" pic.twitter.com/kdWYFfaBUD