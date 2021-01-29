MLB／桑契斯感謝文被日媒歪解 田中將大笑死

洋基主戰捕手桑契斯（Gary Sanchez）對於田中將大離開感到惋惜，沒想到一篇感謝文，卻因「披薩」兩字被日本媒體「歪解」，讓田中將大本人笑個不停。

田中將大昨天確定以2年、年薪9億日圓的合約重回日本職棒樂天金鷲隊，結束在洋基隊的7年美職生涯，洋基隊友們紛紛表達不捨之情。

其中捕手桑契斯在推特發文表示：「謝謝你所做的一切田中將大，所有球員、教練以及球迷都應該感謝你的付出。我會想念你的，披薩！」

Thank you for everything @t_masahiro18. All players, coaches and fans should be thankful for your work. Will miss you. "Pizza!!!" pic.twitter.com/kdWYFfaBUD — Gary Sanchez (@ElGarySanchez) January 28, 2021

文末突然冒出的「披薩」二字讓人一時摸不清頭緒，日本媒體「THE DIGEST」卻解釋成，「桑契斯說的Pizza是對田中的暱稱，因為田中的乳頭就像披薩上面的義式臘腸一樣大。」

田中將大看到後在推特上澄清，「這是哪裡來的假消息啊？我從來沒這樣被叫過，笑死了，我還真想看看跟義式臘腸一樣大的乳頭」。

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｢サンチェスの言う“ピッツァ”とは田中の愛称とのこと。田中の乳首が、ピザに乗っているペパロニと同じくらいのサイズとのことで呼ばれるようになったという。」



どんな嘘情報よw

そんな風に呼ばれたことないわwww

吹き出したわwww

ってかペパロニサイズの乳首見てみたいわw — 田中将大/MASAHIRO TANAKA (@t_masahiro18) January 28, 2021

至於真正的原因，田中將大解釋，是因為兩人曾經一起拍攝洋基隊的廣告，在透過翻譯繁複溝通的過程後，對午餐要吃什麼的答案，兩人一起喊出：「披薩！」