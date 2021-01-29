MLB／克魯柏盼在紐約重生 勒梅休坦承只想當洋基人

洋基休賽季簽下了前賽揚投手克魯柏（Corey Kluber)，補強先發輪值，近兩年僅出賽一局的克魯柏，表示會傾盡全力幫助洋基重返榮耀。

與洋基簽下1年1100萬美元合約的克魯柏表示，「我自認自己非常健康，我已經一段時間沒有進行復健，身上也沒有任何傷勢，我目前正處於休賽季所規劃的訓練階段。」

在遊騎兵僅投一局便賽季報銷，克魯柏表示受傷的那段時間令他難熬且感到沮喪，「但我從不對自己感到失望，我得需要從失敗的走出來，相較於身體上受到的疼痛，更困難的是得要克服心理上的恐懼。」

而隨著年齡增長，33歲的克魯柏也強調，新賽季將會改變自己投球上的策略，「當我的身體沒辦法像從前那樣承受負荷，我得聽命於它，我認為有些時候得要聰明一點，別將三振擺在第一位，就只要舒服地投出每一球，不要退縮。」

勒梅休(DJ Lemahieu)誓言將為洋基帶來自2009年後首座冠金盃。 美聯社。

而洋基另一重大補強勒梅休(DJ Lemahieu)，在完成6年9000萬美元續留後也鬆了一口氣，「我想回到洋基，這已經不是什麼秘密，但花了那麼久的時間依然讓我很沮喪，我只是覺得自由市場進展太慢了。」

勒梅休在2019年加入洋基，並拿下生涯第二座打擊王，他也誓言將為洋基帶來自2009年後首座冠金盃，「我想成為洋基的一員，這是令人興奮的團隊，在這裡只有一個目標，就是獲得世界大賽冠軍，在我加盟後還未能做到這些，雖然整個休賽季當中有其他球隊與我洽談，但我真的很感激能重回洋基。」