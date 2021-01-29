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MLB／39歲繼續投！韋恩萊特一年800萬美元續約紅雀

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
韋恩萊特與紅雀隊已經達成一年800萬美元合約共識，展開他在紅雀的第16季。 美聯社
韋恩萊特與紅雀隊已經達成一年800萬美元合約共識，展開他在紅雀的第16季。 美聯社

現役最老投手、39歲的韋恩萊特（Adam Wainwright）確定再戰，據大聯盟消息指出，他與紅雀隊已經達成一年800萬美元合約共識，展開他在紅雀的第16季。

韋恩萊特2005年在紅雀登上大聯盟，生涯已為紅雀出賽15季，僅在2011年因進行TJ韌帶置換手術而全季報銷，累積167勝98敗、防禦率3.38，兩度繳出20勝球季、兩度繳出19勝球季，生涯戰功彪炳。

去年美國時間8月30日，韋恩萊特在39歲生日當天演出暌違4年的完投，這也是他生涯第23場完投。

韋恩萊特成功證明自己還能投，球季結束後，紅雀球團與他本人都表態有意再續前緣，也傳出還有其他球隊開出合約，但最終韋恩萊特仍心向紅雀。

紅雀尚未證實簽約，MLB Network專欄作家海曼（Jon Heyman）指出，這預計是一紙一年800萬美元合約。

韋恩萊特 紅雀 大聯盟

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