MLB／田中將大英文道別 「可以成為洋基一份子很幸運」

田中將大走完與洋基隊的7年1.55億美元合約，未盼到延續「紐約人生」的機會，決定重返日職樂天金鷲隊，他也在昨晚透過推特以英文向洋基球迷道別，回想有機會作為洋基的一員，他說自己真的很幸運。

田中將大表示，希望所有人都能在因疫情而艱困的這段時間保持健康，寫這段留言的原因，是因為想告訴球迷，自己已經做了決定，「我已經決定了下個賽季要在哪裡打球，我要回到日本，加入樂天金鷲隊。」

他繼續寫道，「我想告訴你們，謝謝你們在過去7年給予我的愛與支持，我覺得自己真的幸運，可以有機會作為洋基的一員站上球場，在你們這群熱情的球迷面前打球，這是我的榮幸與特權，真的很謝謝你們。」

田中將大效力洋基7年，共打下78勝46敗、防禦率3.74，無緣再獲下一紙美職合約，也讓他確定在大聯盟的勝場數停在78場、排名亞洲投手第4多。

前3人依序為朴贊浩（124勝）、野茂英雄（123勝）、黑田博樹（79勝），而排在第5的達比修有目前累積71勝，新球季披上教士隊球衣，有機會「超車」田中將大。