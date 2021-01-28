MLB／大都會與藍鳥交易送走馬茲 只為清薪資搶包爾？
藍鳥隊與大都會發動交易，藍鳥獲得先發左投馬茲（Steven Matz），而大都會則紓緩薪資空間並拿來三位新秀。
據ESPN報導，大都會拿到的三名新秀分別是瑞德佛雷（Sean Reid-Foley）、狄亞茲（Yennsy Diáz）以及威科威斯基（Josh Winckowski），而藍鳥獲得的馬茲去年12月才跟母隊以1年520萬美元進行續約。
馬茲在2020年投出生涯最低谷賽季——0勝5敗防禦率9.68，他在5場先發後被拔除輪值，但轉戰牛棚出賽3場狀況並沒有好轉。
馬茲生涯在107場先發當中繳出31勝41敗，4.35的防禦率，當中僅5場從牛棚出發。
藍鳥隊這個休賽季運籌帷幄，除了簽下巨星史布林格（George Springer）、右投耶茨（Kirby Yates）、恰特伍德（Tyler Chatwood）與瑞伊（Robbie Ray）等人，昨日又簽下游擊手塞米恩（Marcus Semien），或許將大幅提升競爭力，連同光芒與洋基進入美聯東區的混戰之中。
而大都會在此次操作被外界認為是在清薪資空間，準備簽下本季自由球員市場最大咖包爾（Trevor Bauer）所做的前置準備。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言