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MLB／大都會與藍鳥交易送走馬茲 只為清薪資搶包爾？

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥隊與大都會發動交易，藍鳥獲得先發左投馬茲（Steven Matz），而大都會則紓緩薪資空間並拿來三位新秀。 歐新社
藍鳥隊與大都會發動交易，藍鳥獲得先發左投馬茲（Steven Matz），而大都會則紓緩薪資空間並拿來三位新秀。 歐新社

藍鳥隊與大都會發動交易，藍鳥獲得先發左投馬茲Steven Matz），而大都會則紓緩薪資空間並拿來三位新秀。

ESPN報導，大都會拿到的三名新秀分別是瑞德佛雷（Sean Reid-Foley）、狄亞茲（Yennsy Diáz）以及威科威斯基（Josh Winckowski），而藍鳥獲得的馬茲去年12月才跟母隊以1年520萬美元進行續約。

馬茲在2020年投出生涯最低谷賽季——0勝5敗防禦率9.68，他在5場先發後被拔除輪值，但轉戰牛棚出賽3場狀況並沒有好轉。

馬茲生涯在107場先發當中繳出31勝41敗，4.35的防禦率，當中僅5場從牛棚出發。

藍鳥隊這個休賽季運籌帷幄，除了簽下巨星史布林格（George Springer）、右投耶茨（Kirby Yates）、恰特伍德（Tyler Chatwood）與瑞伊（Robbie Ray）等人，昨日又簽下游擊手塞米恩（Marcus Semien），或許將大幅提升競爭力，連同光芒與洋基進入美聯東區的混戰之中。

而大都會在此次操作被外界認為是在清薪資空間，準備簽下本季自由球員市場最大咖包爾（Trevor Bauer）所做的前置準備。

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