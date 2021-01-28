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MLB／只能被動參選 BBWAA拒絕席林名人堂退選請求

聯合新聞網 / 綜合報導
席林（Curt Schilling）明年還得「被動參選」再選一年。 歐新社
席林（Curt Schilling）明年還得「被動參選」再選一年。 歐新社

根據《ESPN》報導，即使本人宣佈放棄入選名人堂的資格，美國棒球記者作家協會（BBWAA）表示反對他的意見，「血襪」席林（Curt Schilling）明年還得「被動參選」再選一年。

席林曾入選6次全明星賽，生涯20個賽季待過金鶯、太空人、費城人、響尾蛇以及紅襪，在今年名人堂票選獲得最高的285張選票。但71.8%的票選率還不及門檻的75%，雖然只差16票就能入選，他還是在臉書上發聲明稿，要美國棒球記者作家協會移除他在2022年的名人堂票選資格。

席林表示，「我將不會參與最後一年入選名人堂的票選，我要求他們將我從名單中移除，我會聽從資深委員、那些足以評價球員的人的意見，我不認為自己是個名人堂成員，但如果有前退役球員認為我夠格並提名我，我願意接受榮耀。」

美國棒球記者作家協會財政長歐康奈爾(Jack O’Connell)則回應，「刪除席林的名字，這違反棒球名人堂董事會制定的規則。因為選票中，只要前1年得票率5%以上，或是提名委員6人中獲2人推薦的新候選人，名字都會被列在選上，這個規定從1936年名人堂委托棒球記者作家協會票選以來，我們已經遵守了85年，並且會持續這樣做下去。」

歐康奈爾說：「席林的條件符合上述兩項要求，他候選資格最後截止的時間是到2022年，所以記者作家協會拒絕席林的要求。」

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