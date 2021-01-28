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MLB／將披哈波34號 老將萊斯特：想把冠軍再帶回華盛頓

聯合新聞網 / 綜合報導
前小熊隊王牌萊斯特（Jon Lester）日前以1年500萬美元簽約華盛頓國民。 翻攝自國民隊推特
前小熊隊王牌萊斯特（Jon Lester）日前以1年500萬美元簽約華盛頓國民。 翻攝自國民隊推特

前小熊隊王牌萊斯特（Jon Lester）日前以1年500萬美元簽約華盛頓國民，在接受《NBC Chicago》採訪中表示自己將披過去哈波（Bryce Harper）曾穿過的34背號，並希望把冠軍戒帶回國民。

針對為何加入國民，萊斯特表示，「為了勝利，我的目標從未改變，從進入小聯盟到現在，我渴求勝利，我還有動力去求勝，我想再把冠軍帶回DC（華盛頓）。」

上個說出「把冠軍帶回華盛頓」的34號球員已經實現諾言，而他正是現在效力於費城人的哈波，他在2019年的費城人加盟記者會口誤，沒想到這個預言下個賽季成真。

37歲的老將萊斯特為五屆全明星球員，先前曾待過紅襪、運動家及小熊，並在小熊及紅襪時期都摘下世界大賽冠軍，六年前他和小熊簽下1億5500萬的合約，但在過去兩年身手急速下滑，合計投了232.2局、雖然吃局數能力還在，但防禦率是稍高的4.64，因此小熊在最後一年選擇以1000萬美元買斷合約、讓他成為自由球員。

值得一提的是國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）與剛簽約的史瓦柏（Kyle Schwarber），都是當年小熊的奪冠班底，對萊斯特來說勢必會減少更多適應上的問題。

如今國民輪值也補強完成，由三屆塞揚王牌薛則（Max Scherzer）領軍，後有世界大賽MVP史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、柯賓（Patrick Corbin），如今加上老將萊斯特，將成為2021賽季聯盟最具競爭力的先發陣容之一。

華盛頓 競爭力 記者會

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