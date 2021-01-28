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MLB／談加入藍鳥 史布林格：這裡跟奪冠的太空人很像

聯合新聞網 / 綜合報導
史布林格（George Springer）日前與藍鳥簽下6年1億5000萬美元大約。 歐新社
史布林格（George Springer）日前與藍鳥簽下6年1億5000萬美元大約。 歐新社

FA市場頂級外野手史布林格（George Springer）日前與藍鳥簽下6年1億5000萬美元大約，據《ESPN》報導，今日他在接受線上採訪時表示，「這裡（指藍鳥隊）的年輕建隊核心，與2017年奪冠的太空人隊十分相像。」

史布林格將與年輕強打比切特（Bo Bichette）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等人合組強力的中心棒次，他曾在2017年與亞土維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）與布萊格曼（Alex Bregman）共組夢幻陣容擊垮道奇奪冠，並贏下世界大賽MVP，儘管日後被爆出偷暗號醜聞，使得這一冠被外界打上星號。

史布林格表示，「藍鳥的打線讓我想起了他們（指太空人隊），雖然年輕卻具有天賦，我看他們非常、非常有野心，他們想贏、想去拚，我很高興看到這些。」、「我願意做所有他們要我做的事，我在這是為了球隊、為了贏球而來。」

史布林格生涯7個賽季，繳出.270打擊率包含174支全壘打與458分打點，其中生涯年2019繳出.292打擊率和39發全壘打、96分打點。

藍鳥這個休賽季還搶下了強力後援右投耶茨（Kirby Yates）、恰特伍德（Tyler Chatwood）與瑞伊（Robbie Ray）等人，昨日又簽下2019年MVP票選第三的游擊手塞米恩（Marcus Semien），或許將大幅提升競爭力，連同光芒與洋基進入美聯東區的混戰之中。

藍鳥總經理阿金斯（Ross Atkins）表示，「我們已經進入下一階段，期待他們能把我們帶到什麼層級去。」

太空人 競爭力 東區

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