MLB／談加入藍鳥 史布林格：這裡跟奪冠的太空人很像

FA市場頂級外野手史布林格(George Springer)日前與藍鳥簽下6年1億5000萬美元大約,據《ESPN》報導,今日他在接受線上採訪時表示,「這裡(指藍鳥隊)的年輕建隊核心,與2017年奪冠的太空人隊十分相像。」

"I think the young core is very, VERY impressive! Bichette, Biggio, Guerrero, Gurriel..." - George Springer 👀 pic.twitter.com/y8ESk9ehzN