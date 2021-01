MLB／補上歐塔維諾牛棚空缺 洋基簽下老將歐戴

紐約洋基隊很快地找到歐塔維諾(Adam Ottavino)離隊後的牛棚人選,以1年250萬美元的合約簽下38歲老將歐戴(Darren O'Day),據《ESPN》報導顯示,此合約包含2022年的球隊選擇權。

Sources: Yankees in agreement on a deal with relief pitcher Darren O'Day, pending physical.