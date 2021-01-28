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MLB／補上歐塔維諾牛棚空缺 洋基簽下老將歐戴
紐約洋基隊很快地找到歐塔維諾（Adam Ottavino）離隊後的牛棚人選，以1年250萬美元的合約簽下38歲老將歐戴（Darren O'Day），據《ESPN》報導顯示，此合約包含2022年的球隊選擇權。
Sources: Yankees in agreement on a deal with relief pitcher Darren O'Day, pending physical.— Lindsey Adler (@lindseyadler) January 27, 2021
上個禮拜洋基為清出40人球員名單來登錄勒梅休（DJ LeMahieu）與克魯伯（Corey Kluber）兩位球員，將陣中牛棚大將歐塔維諾送至同區宿敵波士頓紅襪，此筆交易也讓洋基空出了715萬美元的薪資空間。
歐戴去年待在國聯東區的亞特蘭大勇士，在16.1局投出4勝0敗，防禦率1.10的優異成績，即使他的球速僅剩86英里，潛水艇式的投法讓右打者對他沒輒，整季僅對他繳出.143的打擊率（7-49），左打者對上他也是僅.100打擊率（1-10），由於勇士否決他3250萬的球隊選擇權而以25萬美元買斷，他在休賽季成為自由球員。
歐戴生涯13個大聯盟賽季，總計40勝19敗、在576.2局投出防禦率2.51、600次三振以及158次保送，生涯待過天使、大都會、遊騎兵、金鶯和勇士，其中曾一同與台灣好手陳偉殷為金鶯效力7年。
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