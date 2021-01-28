A-Rod、老爹加入戰局 2022名人堂不會再槓龜

美國棒球名人堂（Baseball Hall of Fame）昨（26）日公布美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America，BBWAA）成員所給出的票選結果，沒有候選球員達到百分之75得票率的門檻，因此無人入選；若加上去年年底因為冬季會議改線上舉辦、導致原本要開會的名人堂資深委員會取消不開，今年將因此成為美國職棒自1960年以來，首次完全沒有人入選棒球名人堂的年份。同時，這也是名人堂記者票選自2013年後，首次沒有球員跨過百分之75的入選門檻（史上僅第九次）。不過這個情況，在下一屆名人堂入選機制中，應該就會改變。

如無意外，下一屆的資深委員會會如期在今年12月舉行，這是第一個可能會有人獲選的時間點。委員會預計會就美國職棒「早期年代」（1871至1949年）、「黃金年代」（1950至1969年）的人物，下去做挑選、投票，由於這兩個年代每次都要隔至少五年才會被考慮到，所以此次有人獲選的機率頗高。

基特(右)和沃克(左)在去年獲選進入棒球名人堂，今年則沒有球員通過75%的門檻。 歐新社資料照片

至於記者票選方面，2022梯次的新進候選人，包括了台灣球迷非常熟悉、都在21世紀前20年留下不可抹滅足跡的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、「老爹」歐提茲（David Ortiz），而筆者認為，老爹歐提茲滿有可能首次候選就入選；因此，下一梯次的名人堂迎來新成員的可能性，是值得樂觀的。

本來2022年梯次看起來最有可能入選的選手，是近年惹出一堆爭議、今年只差16張選票就能入選的「血襪投手」席林（Curt Schilling），但他在本屆票選結果公布後，隨即於社群媒體上發文，宣稱已厭倦了這些年棒球媒體對他的人格抹煞（不過他在社群媒體上的反穆斯林、恐同、支持仇恨語言的發言，皆為既定事實），所以請求棒球名人堂從下屆的候選名單上將他移除（下屆也是他具候選資格的最後一年、第十年）；如果名人堂接受他的請求，那下屆就少了一個潛在的入選者。

席林要是在推特少「推」幾句，應該已經入選名人堂了。不過他並不後悔，反而要求移出票選。 2010 Topps 球員卡

排除掉席林，2021年得票率已經超過百分之50、較有可能在下屆就達標入選門檻的球員，僅剩三位：邦茲（Barry Bonds，百分之61.8）、克萊門斯（Roger Clemens，百分之61.6）、羅倫（Scott Rolen，百分之52.9）。

邦茲和克萊門斯明年都將進入最後一年的候選，近年來這對「禁藥雙雄」（皆因涉入禁藥案而難以入選）在得票率的增長上，皆逐漸趨緩、甚至陷入停滯，情況岌岌可危。二〇一四到二〇一七年，由於BBWAA的投票記者組成改變，許多老派作家遭到汰除，因此禁藥雙雄的得票率，從百分之35左右，暴衝到約百分之54。可是從2017年之後，投票人組成趨於穩定、變化減少，加上眾人對禁藥雙雄的想法大多已定案，倒戈陣營者不多，所以過去三年，禁藥雙雄的得票率只有緩緩地上升到大概百分之61。明年要一口氣多拿到超過50張選票，實在相當困難。

羅倫則是受到傳統派低估的數據派寵兒。儘管以名人堂標準來看，羅倫的累積型數據都不夠理想，包括出賽數（2038）、安打數（2077）、全壘打數（316）皆不突出，可是其亮眼的標準化進攻指數OPS＋（122）和優異的防守數據，所造就的70.1超高WAR值，顯示他絕對是過去三十年來，大聯盟最頂級、成就最斐然的三壘手之一。

2019年票選，羅倫的得票率只有百分之17.2，去年成長了超過一倍，來到百分之35.3，而今年也持續大幅度增長，達到了百分之52.9。以如此強勁的上漲力道和穩定增加的態勢，羅倫在下屆票選應該也會獲得更多選票的支持，可是若想一口氣突破百分之75的門檻，還是有不小的難度。

羅倫得票數持續成長，但明年想要達陣，可能還是無法成功。 2001 Fleer 球員卡

因此，明年名人堂票選，若有人能脫穎而出，就得把目光轉移到新獲得候選資格的選手身上。2022梯次，除了A-Rod和老爹，有不少台灣球迷耳熟能詳的球員，像是泰雪拉（Mark Teixeira）、「小王子」菲爾德（Prince Fielder）、「寶貝碰」派柏本（Jonathan Papelbon）、2006年國聯最有價值球員霍華德（Ryan Howard）等人。只是這些人，距離名人堂的標準都有點遠，不太可能入選，有些人甚至可能在候選第一年，就達不到百分之五的得票率，而遭到淘汰。真正有機會問鼎名人聖殿的，就只有A-Rod和老爹。

A-Rod的情況非常特殊，球員生涯晚期，變成大聯盟處理邁阿密生技診所禁藥案時，殺雞儆猴的獵巫對象（因被聯盟禁賽而缺席整個2014球季），聲勢重挫、名譽蒙塵，他生涯前期所累積的豐功偉業，重要性因此大大降低；擔任球員的最後一年，還有近似被強迫退休的情形，當時令人感到不勝唏噓。不過退休後的A-Rod，把球員時期就已經開始建立的個人品牌發揚光大，在商業市場走跳有成，並且涉足棒球媒體和自媒體市場，當起球評和網紅，以精闢分析和有別於生涯早期的成熟形象，成功扭轉個人名譽，更別提他跟知名女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）的高調戀情，也達到了推波助瀾的效果。

若純就A-Rod的場上數據探討，他是毫無疑問的名人堂球星，生涯累積超過3000安、將近700支的全壘打，光這兩點就說明了一切。但他複雜的場外因素和後來的形象扭轉，應該會使不少投票人天人交戰。筆者認為，A-Rod有很高的機率無法首年候選即入選，但是未來經過棒球界多年的反覆討論和激辯，支持他入選的人應該還是會多於反對他的人；在他走完十年的候選期之前，應還是可以跨過百分之七十五的得票門檻。

以A-Rod的成績來看，拿99%選票進入名人堂都不過份，但是他曾使用禁藥，以及在球品上的一些瑕疵讓球迷、隊友、對手、教練、媒體都不滿，雖然退休後努力洗白，但在前年幾的投票中一定會先被狠狠地「修理」。 2016 Topps Stadium Club

歐提茲的話，也不太單純。他職業生涯從未在大聯盟的正式藥檢中，被抓到使用禁藥，但他曾被報出在大聯盟2003年的測試藥檢中（結果本不應該被公布，但是被有心人士流出），呈禁藥陽性反應。這件醜聞為歐提茲的球員生涯遺澤蒙上一層陰影；值得慶幸的是，多年後大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）跳出來幫他洗白，提到2003年的測試藥檢有可能不準確、陽性反應有可能不真實，算是幫他把這污點的傷害降到最低。

只是就算完全不考慮歐提茲的禁藥疑雲，從整體數據的角度來看，他可能也沒達到某些人心目中的標準。由於歐提茲整個生涯幾乎都擔任指定打擊，加上跑壘速度不快，因此他在跑壘和守備上，都沒有為球隊帶來正面價值（甚至是負面的），也導致即便他生涯OPS＋高達141，但整體的WAR值也只有55.3，低於名人堂野手平均的數值（69）不少。

雖說如此，筆者對於歐提茲在下屆首年候選就入選，還是頗具信心，為什麼呢？因為歐提茲在人緣、領袖氣質、場外影響力、大場面表現上的加分，實在太多。歐提茲參與了紅襪二十一世紀的前三座冠軍，而且在每一次奪冠過程都扮演重要人物；除了例行賽期間的穩定火力輸出，推動球隊挺進季後賽，他在季後賽的打擊火力和關鍵時刻的臨場表現，近代棒球真可說是無人能及。一再播送的經典一擊畫面，每隔一段時間就會強迫大家複習老爹的英雄時刻。

另外，他對內和對外的好人緣，眾所周知，任何曾跟他親身接觸的人，都很難不喜歡他，這會增加投票記者把票投給他的意願。再來就是他在場外熱衷公益、凝聚波士頓城市向心力的正面形象深植人心（相信大家對波士頓馬拉松爆炸案之後，老爹激勵人心的演講，依舊記憶猶新）。雖然有些人認為場外因素、領袖氣質等，應該與棒球場上的貢獻脫鉤，選名人堂球員只需考慮棒球表現，但從過去票選結果和投票記者曾透露的投票思維來看，現實是滿多投票人，還是在意球員在球場之外的個人言行、討喜程度。

歐提茲(右)生涯成績亮眼，雖然還不到A-Rod那種怪物級程度，但他人緣極佳，廣受球迷、隊友、對手、媒體歡迎，明年有很大的機會在首次投票就能入選。 2017 Topps Bunt 球員卡

由於季後賽大場面的好表現和場外因素的加分，筆者相信就算歐提茲沒有在下一屆首年候選就入選，應該也會在未來兩三年內，成功站上古柏鎮（Cooperstown，棒球名人堂所在地）的講臺，發表入選感言。

2022年梯次的名人堂票選，勢必將因為A-Rod和歐提茲這兩位充滿話題的人物加入戰局，而變得熱鬧滾滾。筆者覺得，老爹有機會有可能一舉就入選，避免掉連兩年都沒有人從BBWAA票選脫穎而出的窘境。縱使老爹沒入選，資深委員會也還是有滿高的可能性選入新成員，所以像今年這樣完全無人獲選的情況，下一屆應該不會再發生。