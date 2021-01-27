MLB／秋信守旅美生涯恐告終 韓媒曝回國只能加入這一隊

根據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）報導，大聯盟傾向以擴大季後賽席次以交換球員工會提出的全面DH制，最終不了了之，而大聯盟若下季無緣沿用全面DH制後，也代表老將韓籍外野手秋信守與球隊簽約機會大減，有可能回到韓職打球。

根據《CBS SPORTS》報導，提到秋信守雖有一定打擊能力，但年紀漸長的他防守價值下跌，所以整個自由市場都不見秋信守的名字，更提到，「如果美聯隊伍都不考慮秋信守，那麼他將被迫退役。」

有韓媒也指出，回到韓職也是秋信守考慮的退路，他也曾在去年表示，「能加入韓職是我的夢想之一，我也希望為我的家鄉球隊樂天巨人效力，我想會很有趣的。」

但秋信守回到韓職，只能效力先前在旅外優先選秀會挑選他的SK飛龍(現已被新世界集團收購)，而旅外優先選秀會是源於首屆經典賽，韓國為了吸引旅外球員歸國參賽，特別規劃此選秀會，再祭出旅外球員若想回韓職，不必受兩年球監處罰的條件當作誘因，不過秋信守當時仍未向韓國隊報到。