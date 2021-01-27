2021年 MLBA名堂人票選完整結果

2021年美國職棒大聯盟名人堂今年得主是一片空白，所有候選人都未跨過75%票選門檻，自1960年後首次沒有誕生新的名人堂人選，也是自1936年展開票選以來的第七次，「血襪」強投席林（Curt Schilling）更以71.1%飲恨。名人堂由美國棒球記者作家協會（BBWAA）票選，今年25位候選人都未達門檻，未通過票選新增成員是自2013年後第一次，然而加上資深委員會延期舉辦，單年新成員完全掛零，則要追溯到61年前，以下是本屆詳細的票選結果。

2021年名人堂票選結果 位置 球員 投票年分 票數 得票率(2020得票率) SP 席林(Curt Schilling) 第9年 285 71.1%(70.0%) OF 邦茲(Barry Bonds) 第9年 248 61.8%(60.7%) SP 克萊門斯(Roger Clemens) 第9年 247 61.6%(61.0%) 3B 羅倫(Scott Rolen) 第4年 212 52.9%(35.3%) SS 瓦茲奎茲(Omar Vizquel) 第4年 197 49.1%(52.6%) RP 威格納(Billy Wagner) 第6年 186 46.4%(31.7%) 1B 海爾頓(Todd Helton) 第3年 180 44.9%(29.2%) OF 薛菲爾德(Gary Sheffield) 第7年 163 40.6%(30.5%) OF 瓊斯(Andruw Jones) 第4年 136 33.9%(19.4%) 2B 肯特(Jeff Kent) 第8年 130 32.4%(27.5%) OF 拉米瑞茲(Manny Ramirez) 第5年 113 28.2%(28.2%) OF 索沙(Sammy Sosa) 第9年 68 17.0%(13.9%) SP 派提特(Andy Pettitte) 第3年 55 13.7%(11.3) SP 伯利(Mark Buehrle) 第1年 44 11.0% OF 杭特(Torii Hunter) 第1年 38 9.5% OF 阿布瑞尤(Bobby Abreu) 第2年 35 8.7% SP 哈德森(Tim Hudson) 第1年 21 5.2% OF *拉米瑞茲(Aramis Ramírez) 第1年 4 1.0% OF *霍金斯(LaTroy Hawkins) 第1年 2 0.5% OF *席托(Barry Zito) 第1年 1 0.2% OF *柏奈特(A.J. Burnett) 第1年 0 0% OF *卡戴爾(Michael Cuddyer) 第1年 0 0% OF *哈倫(Dan Haren) 第1年 0 0% OF *史威瑟(Nick Swisher) 第1年 0 0% OF *維克里諾(Shane Victorino) 第1年 0 0% *得票率不到5%將失去繼續票選資格