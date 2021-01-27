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2021年 MLBA名堂人票選完整結果

聯合新聞網 / 整理
席林、邦茲與克萊門斯是本屆名人堂得票率前三名，但無人跨過75%門檻，其中席林只差16票就能入選。 美聯社
席林、邦茲與克萊門斯是本屆名人堂得票率前三名，但無人跨過75%門檻，其中席林只差16票就能入選。 美聯社

2021年美國職棒大聯盟名人堂今年得主是一片空白，所有候選人都未跨過75%票選門檻，自1960年後首次沒有誕生新的名人堂人選，也是自1936年展開票選以來的第七次，「血襪」強投席林（Curt Schilling）更以71.1%飲恨。名人堂由美國棒球記者作家協會（BBWAA）票選，今年25位候選人都未達門檻，未通過票選新增成員是自2013年後第一次，然而加上資深委員會延期舉辦，單年新成員完全掛零，則要追溯到61年前，以下是本屆詳細的票選結果。

2021年名人堂票選結果
位置
球員
投票年分
票數
得票率(2020得票率)
SP
席林(Curt Schilling)
第9年
285
71.1%(70.0%)
OF
邦茲(Barry Bonds)
第9年
248
61.8%(60.7%)
SP
克萊門斯(Roger Clemens)
第9年
247
61.6%(61.0%)
3B
羅倫(Scott Rolen)
第4年
212
52.9%(35.3%)
SS
瓦茲奎茲(Omar Vizquel)
第4年
197
49.1%(52.6%)
RP
威格納(Billy Wagner)
第6年
186
46.4%(31.7%)
1B
海爾頓(Todd Helton)
第3年
180
44.9%(29.2%)
OF
薛菲爾德(Gary Sheffield)
第7年
163
40.6%(30.5%)
OF
瓊斯(Andruw Jones)
第4年
136
33.9%(19.4%)
2B
肯特(Jeff Kent)
第8年
130
32.4%(27.5%)
OF
拉米瑞茲(Manny Ramirez)
第5年
113
28.2%(28.2%)
OF
索沙(Sammy Sosa)
第9年
68
17.0%(13.9%)
SP
派提特(Andy Pettitte)
第3年
55
13.7%(11.3)
SP
伯利(Mark Buehrle)
第1年
44
11.0%
OF
杭特(Torii Hunter)
第1年
38
9.5%
OF
阿布瑞尤(Bobby Abreu)
第2年
35
8.7%
SP
哈德森(Tim Hudson)
第1年
21
5.2%
OF
*拉米瑞茲(Aramis Ramírez)
第1年
4
1.0%
OF
*霍金斯(LaTroy Hawkins)
第1年
2
0.5%
OF
*席托(Barry Zito)
第1年
1
0.2%
OF
*柏奈特(A.J. Burnett)
第1年
0
0%
OF
*卡戴爾(Michael Cuddyer)
第1年
0
0%
OF
*哈倫(Dan Haren)
第1年
0
0%
OF
*史威瑟(Nick Swisher)
第1年
0
0%
OF
*維克里諾(Shane Victorino)
第1年
0
0%
*得票率不到5%將失去繼續票選資格

得票率 霍金 投票 杭特

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