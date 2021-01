MLB／游擊好手快被搶光！ 葛瑞格里歐斯喊話兩年約

在林多(Francisco Lindor)被交易至大都會後,自由市場上游擊手也逐漸找到落腳處,包括藍鳥簽下塞米恩(Marcus Semien)、西門斯(Andrelton Simmons)加盟雙城以及金鶯搶下葛維斯(Freddy Galvis),而目前市場上先發等級的游擊手僅剩下葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius)。

擁有長打實力的葛瑞格里歐斯,在2019年因韌帶重建手術(Tommy John)手術缺席大半賽季,去年則以1年1400萬美元加盟費城人小試身手,依舊有著2成84打擊率、10轟及40分打點,表現相當出色。

休賽季也傳出老東家費城人以及紅人皆有意簽下葛瑞格里歐斯,但根據《MLB Network》記者海曼(Jon Heyman)報導,葛瑞格里歐斯正尋求一紙2年3000萬美元的合約,日前費城人以5年1億1550萬的大約帶回明星捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)後,恐怕滿足不了葛瑞格里歐斯要求的數字,而雖然紅人游擊手位置有著空缺,但休賽季才大拍賣隊上球星,且2021自由市場有著貝茲(Javier Baez)、史托瑞(Trevor Story)等游擊好貨,紅人也預計不會開出複數年合約。

Didi Gregorius’s 2 top choices are likely Phillies or Reds after Semien, Simmons and Galvis all went off the board today. Didi asking price thought to be $30M, 2 years.