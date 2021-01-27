MLB／游擊好手快被搶光！ 葛瑞格里歐斯喊話兩年約

在林多(Francisco Lindor)被交易至大都會後，自由市場上游擊手也逐漸找到落腳處，包括藍鳥簽下塞米恩（Marcus Semien）、西門斯（Andrelton Simmons）加盟雙城以及金鶯搶下葛維斯（Freddy Galvis），而目前市場上先發等級的游擊手僅剩下葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius)。

擁有長打實力的葛瑞格里歐斯，在2019年因韌帶重建手術（Tommy John）手術缺席大半賽季，去年則以1年1400萬美元加盟費城人小試身手，依舊有著2成84打擊率、10轟及40分打點，表現相當出色。

休賽季也傳出老東家費城人以及紅人皆有意簽下葛瑞格里歐斯，但根據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）報導，葛瑞格里歐斯正尋求一紙2年3000萬美元的合約，日前費城人以5年1億1550萬的大約帶回明星捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)後，恐怕滿足不了葛瑞格里歐斯要求的數字，而雖然紅人游擊手位置有著空缺，但休賽季才大拍賣隊上球星，且2021自由市場有著貝茲（Javier Baez）、史托瑞（Trevor Story）等游擊好貨，紅人也預計不會開出複數年合約。