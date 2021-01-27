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MLB／大都會對包爾開價 傳年均薪達洋基柯爾等級

聯合新聞網 / 綜合報導
紐約大都會隊已向本季自由市場最大咖包爾開價，其年均薪將逼近洋基王牌柯爾。 路透
紐約大都會隊已向本季自由市場最大咖包爾開價，其年均薪將逼近洋基王牌柯爾。 路透

據《USA TODAY》奈丁格（Bob Nightengale）報導，紐約大都會隊已向本季自由市場最大咖包爾（Trevor Bauer）開價，其年均薪將逼近去年與洋基達成協議的柯爾（Gerrit Cole）。

去年休賽季，洋基隊與王牌柯爾達成一紙9年3億2400萬的超鉅額合約，總額甚至突破大聯盟投手合約紀錄，而今天傳出大都會開給包爾的價碼為年均薪接近但不超過柯爾的3600萬美元。

大都會近期的休賽季操作十分積極，除了簽下明星捕手麥肯（James McCann），更從印地安人隊交易來明星游擊手林多（Francisco Lindor）與投手卡拉斯科（Carlos Carrasco），包爾先前透露他希望加盟的條件，希望能投1休4、有快樂以及勝利，還有合理報價。

30歲的鮑爾在2012年從響尾蛇隊登上大聯盟，2013到19年效力印地安人，從2015年起連5年都有雙位數勝投，去年在紅人隊出賽11場，73局投出100次三振、2次完投，拿下生涯首座塞揚獎，生涯75勝64敗，防禦率3.90。

大都會 柯爾 包爾

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