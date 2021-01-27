MLB／大都會對包爾開價 傳年均薪達洋基柯爾等級

據《USA TODAY》奈丁格（Bob Nightengale）報導，紐約大都會隊已向本季自由市場最大咖包爾（Trevor Bauer）開價，其年均薪將逼近去年與洋基達成協議的柯爾（Gerrit Cole）。

Free-agent starter Trevor Bauer, who received a lucrative contract formal offer from the #Mets about 10 days ago, would certainly have plenty of marketing opportunities in NY with his social media brand. The Mets are the favorites to land the top starter on the market. — Bob Nightengale (@BNightengale) January 27, 2021

去年休賽季，洋基隊與王牌柯爾達成一紙9年3億2400萬的超鉅額合約，總額甚至突破大聯盟投手合約紀錄，而今天傳出大都會開給包爾的價碼為年均薪接近但不超過柯爾的3600萬美元。

大都會近期的休賽季操作十分積極，除了簽下明星捕手麥肯（James McCann），更從印地安人隊交易來明星游擊手林多（Francisco Lindor）與投手卡拉斯科（Carlos Carrasco），包爾先前透露他希望加盟的條件，希望能投1休4、有快樂以及勝利，還有合理報價。

30歲的鮑爾在2012年從響尾蛇隊登上大聯盟，2013到19年效力印地安人，從2015年起連5年都有雙位數勝投，去年在紅人隊出賽11場，73局投出100次三振、2次完投，拿下生涯首座塞揚獎，生涯75勝64敗，防禦率3.90。