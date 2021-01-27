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MLB／印地安人續約金手套二壘手 張育成上先發難度高
據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）推特爆料，赫南德茲（Cesar Hernandez）將與印第安人以1年500萬美元續約，而這也意味著我國好手張育成邁向先發球員之路更加艱難。
Cesar Hernandez gets $5M on Indians deal— Jon Heyman (@JonHeyman) January 26, 2021
30歲的赫南德茲上季從費城人轉戰印地安人，縮水賽季出賽58場，貢獻3轟、20打點，打擊三圍.283/.355/.408，66支安打位居美聯第5，其中20支二壘安打高居美聯第一，而他的防守也相當優異，轉戰美聯首年就獲得金手套獎。
赫南德茲回歸後勢必將長駐二壘，由於明星游擊手林多（Francisco Lindor）被交易至大都會，空缺將由羅沙里歐（Amed Rosario）和希曼尼茲（Andres Gimenez）爭奪，準MVP拉米瑞茲（Jose Ramirez）為三壘不動先發，我國好手的替補工具人張育成若要為自己爭取上場空間，勢必得在春訓拿出好表現。
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