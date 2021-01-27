快訊

富豪宴與高級襯衫：翁茂鍾的「死亡筆記本」可信嗎？

網美為了拍照破壞台中「聚奎居」 損壞最高賠償2000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／印地安人續約金手套二壘手 張育成上先發難度高

聯合新聞網 / 綜合報導
赫南德茲（Cesar Hernandez）將與印第安人以1年500萬美元續約，他的回歸也勢必會壓縮張育成空間。 美聯社
赫南德茲（Cesar Hernandez）將與印第安人以1年500萬美元續約，他的回歸也勢必會壓縮張育成空間。 美聯社

據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）推特爆料，赫南德茲（Cesar Hernandez）將與印第安人以1年500萬美元續約，而這也意味著我國好手張育成邁向先發球員之路更加艱難。

30歲的赫南德茲上季從費城人轉戰印地安人，縮水賽季出賽58場，貢獻3轟、20打點，打擊三圍.283/.355/.408，66支安打位居美聯第5，其中20支二壘安打高居美聯第一，而他的防守也相當優異，轉戰美聯首年就獲得金手套獎。

赫南德茲回歸後勢必將長駐二壘，由於明星游擊手林多（Francisco Lindor）被交易至大都會，空缺將由羅沙里歐（Amed Rosario）和希曼尼茲（Andres Gimenez）爭奪，準MVP拉米瑞茲（Jose Ramirez）為三壘不動先發，我國好手的替補工具人張育成若要為自己爭取上場空間，勢必得在春訓拿出好表現。

相關新聞

MLB／連9年名人堂票選槓龜 「血襪」席林明年不選了

距離進入大聯盟名人堂的75%門檻，「血襪」席林（Curt Schilling）今年只差16票，不過連續9年「槓龜」，只剩...

左投終結者滑球殺很大 漢德轉戰國民仍有隱憂

2019年國民與太空人血戰七場、才艱辛捧回冠軍金盃的畫面歷歷在目，如今國民陣容已大幅更動，休賽季除了與對球團意義非凡的精神領袖辛默曼（Ryan Zimmerman）再續前緣，近兩年的主戰捕手鈴木清投奔

MLB／林子偉利空 雙城空降防守聖經西門斯

據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）指出，31歲明星游擊手西門斯（Andrelton Simmons）今天與雙城隊簽下1年1050萬美元合約。 Shortstop Andrelton

MLB／5年大約回歸費城 瑞爾穆托創捕手史上最高均薪

費城費城人與瑞爾穆托（J.T. Realmuto）達成薪資協議，據《MLBTR》與《Sports Grid》記者密許（Craig Mish）推文顯示，合約內容為5年1億1550萬，其年均薪2310萬美

MLB／印地安人續約金手套二壘手 張育成上先發難度高

據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）推特爆料，赫南德茲（Cesar Hernandez）將與印第安人以1年500萬美元續約，而這也意味著我國好手張育成邁向先發球員之路更加艱難。

MLB／席林差16票飲恨 名人堂新成員掛零、1960年後第一次

2021年美國職棒大聯盟名人堂今年得主是一片空白，所有候選人都未跨過75%票選門檻，自1960年後首次沒有誕生新的名人堂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。