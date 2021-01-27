MLB／林子偉利空 雙城空降防守聖經西門斯
據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）指出，31歲明星游擊手西門斯（Andrelton Simmons）今天與雙城隊簽下1年1050萬美元合約。
Shortstop Andrelton Simmons and the Minnesota Twins are in agreement on a one-year, $10.5 million contract, sources familiar with the deal tell ESPN.— Jeff Passan (@JeffPassan) January 27, 2021
西門斯無庸置疑是聯盟的最佳游擊手，生涯奪得4次金手套，他曾效力過勇士與天使，合計出賽1060場，打擊三圍.269/.317/.379，上季他受到腳踝傷勢影響僅出賽30場，防守數據UZR為0.8（為球隊省下0.8分），不如過去動輒破10的「防守聖經」等級數據。
記者帕桑指出，雙城隊陣中明星游擊手波蘭柯（Jorge Polanco）將移防二壘，並將二壘手阿拉耶茲（Luis Arraez）轉為板凳工具人。這同時意味著台灣好手林子偉要擠上大聯盟的空間將再度限縮。
雙城隊去年奪得美聯中區冠軍，然而陣中主力砲手克魯茲（Nelson Cruz）、羅沙里歐（Eddie Rosario）等人都成為自由球員，他們不可能要求生涯wRC+ 90的西門斯扛下隊上的進攻重任，也因此雙城在打擊上的疑慮還尚未解決。
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