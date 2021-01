MLB／再簽第4位FA 藍鳥補進MVP票選第三游擊手

據《ESPN》記者帕森(Jeff Passan)推特指出,多倫多藍鳥隊與內野手塞米恩(Marcus Semien)達成協議,以1年1800萬美元加盟,這也將成為藍鳥本次休賽季的第4位自由球員市場補強。

Infielder Marcus Semien is in agreement with the Toronto Blue Jays on a one-year, $18 million contract, a source familiar with the deal tells ESPN.