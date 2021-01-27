MLB／再簽第4位FA 藍鳥補進MVP票選第三游擊手

據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）推特指出，多倫多藍鳥隊與內野手塞米恩（Marcus Semien）達成協議，以1年1800萬美元加盟，這也將成為藍鳥本次休賽季的第4位自由球員市場補強。

Infielder Marcus Semien is in agreement with the Toronto Blue Jays on a one-year, $18 million contract, a source familiar with the deal tells ESPN. — Jeff Passan (@JeffPassan) January 26, 2021

2019和20年的塞米恩就像是兩個不同球員，19年的他繳出打擊率.285、33支全壘打和92分打點，甚至在美聯最有價值球員中票選第3。

而相比亮眼的19年賽季，塞米恩去年因肋骨傷勢打得掙扎，在游擊防區繳出打擊率.223、7轟與23分打點，產值下降的一大主因在於他暴增的三振率，他在2020的被三振率為21.2%。

藍鳥擁有年輕的建隊核心，諸如比切特（Bo Bichette）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等人，對於球團方面還有薪資紅利，日前才以鉅額合約（6年1億5000萬美元）延攬明星外野手史布林格（George Springer），這個休賽季還搶下了右投耶茨（Kirby Yates）、恰特伍德（Tyler Chatwood）與瑞伊（Robbie Ray）等人，今又簽下游擊手塞米恩，或許將大幅提升競爭力，連同光芒與洋基進入美聯東區的混戰之中。